Konsul wird in Hemer mit griechischer Glückstorte begrüßt

Frönsberg. In der Hans-Prinzhorn-Klinik in Hemer gibt eine Station, auf der ausschließlich griechische Patienten behandelt werden. Jetzt gab es hohen Besuch.

Es ist die einzige Krankenstation dieser Art in Deutschland. In der Hans-Prinzhorn-Klinik gibt es seit 2006 eine Station, auf der ausschließlich griechische Patienten behandelt werden. Und die bekam jetzt hohen Besuch.

Der griechische Generalkonsul für Nordrhein-Westfalen, Vassilis Koinis, hat die Hans-Prinzhorn-Klinik besucht. Dort gibt es seit über 15 Jahren die deutschlandweit einzige Station für griechische und griechischstämmige Patientinnen und Patienten mit psychischen Erkrankungen sowie eine Ambulanz. Dr. Georg Lunemann, der Direktor der Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, begrüßte zusammen mit der Leitung der LWL-Klinik den Generalkonsul. „Das Attraktive für die griechischen Patientinnen und Patienten ist ja hier, dass sie eine Psychotherapie in ihrer Muttersprache bekommen“, sagte Dr. Georg Lunemann beim Besuch des Generalkonsuls.

Rundgang über die Station in der LWL-Klinik

Auf der Station der LWL-Klinik Hemer arbeiten überwiegend griechische Ärzte, Therapeuten und Pflegefachkräfte, damit die Patienten in ihrer Muttersprache behandelt werden können, was für sie viel einfacher ist. Oberarzt Alexandros Argyropoulos und sein Team führten den Konsul über die Station und gaben ihm einen Einblick in die Arbeitsweisen. Der Generalkonsul aus Düsseldorf zeigte sich beeindruckt von dem Angebot – vor allem, da in NRW mit rund 130.000 Griechen die größte griechische Auslandsgemeinde in Europa zuhause sei.

Was es mit dem griechischen Nusskuchen auf sich hat

Zum feierlichen Anlass gab es einen traditionellen griechischen Nusskuchen, in dem eine Münze versteckt war, die dem Finder ein Jahr lang Glück bringen soll. Dr. Patrick Debbelt, Ärztlicher Direktor der LWl-Klinik Hemer, fand die Münze: „Das Glück, das mir diese Münze bringen soll, möchte ich gerne an unsere Patientinnen und Patienten weitergeben“, sagte er.

Dr. Georg Lunemann, der Direktor des LWL, und Konsul Vassilis Koinis, schneiden die griechische Glückstorte an. Foto: LWL/Herstell

Patienten tauschen sich mitdem Generalkonsul aus

Die Männer und Frauen, die derzeit auf der griechischen Station behandelt werden, kamen ebenfalls mit Konsul Vassilis Koinis ins Gespräch und berichteten ihm von ihren Eindrücken und Erfahrungen.

Durch dieses Treffen konnte das Team der Hans-Prinzhorn-Klinik auch wichtige Kontakte zu einem Verein von griechischen und zypriotischen Ärzten in Nordrhein-Westfalen knüpfen. Hier soll es künftig einen Austausch geben, von dem beide Seiten profitieren können.

Wie die Idee entstand

Erste Überlegungen zum Aufbau einer griechischen Station gab es im Jahr 2006. Dem damaligen Oberarzt Andreas Pastellas wurde bei seiner Arbeit im Fachkrankenhaus für Psychiatrie klar, dass es für Migranten, die in Deutschland leben, schwer ist, sich behandeln zu lassen. Sprachprobleme stellen nicht das einzige Problem dar, und je länger Pastellas darüber nachdachte, umso klarer wurden seine Vorstellungen.

Er erarbeitete ein umfassendes Konzept für eine Station in der Klinik für Psychiatrie, auf der nur griechische Patienten behandelt werden, das dann erfolgreich umgesetzt wurde.

