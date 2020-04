Kontakt über Bildschirm und hinter Fenstern

Hemer. In der Osterzeit kommt die Familie zusammen. In Altenheimen ist dies zu Corona-Zeiten aber nicht möglich.

Die Seniorenheime in der Felsenmeerstadt erinnern in Zeiten der Corona-Krise an Festungen. Besuche sind verständlicherweise nicht erlaubt, da die Bewohner zur Risikogruppe gehören. Zudem sind die Senioren angehalten, das Heim möglichst nicht zu verlassen. Dies war für viele sicherlich in der Osterzeit besonders schwer, da dann normalerweise die Familie zu Besuch kommt. Damit den Bewohnern diese eigentlich frühlingshafte Zeit wegen Corona nicht so trist in Erinnerung bleibt, haben sich die Einrichtungen etwas ausgedacht.

Mit dem Tablet geht eine Mitarbeiterin des Senioren- und Pflegeheims Heidermühle durch die Räume. Dank der Technik sollen die Bewohner trotz Kontaktverbot mit ihren Familien in Kontakt treten. Das geht zum Beispiel über den Kommunikationsdienst Skype. „Dieses Angebot haben viele Bewohner angenommen“, sagt Ernst Grawe, Geschäftsführer des Seniorenheims.

Auch eine andere Möglichkeit gibt es in der Corona-Zeit: die Fenstertelefonie. Dabei trennt eine Fensterscheibe die Bewohner und ihre Angehörigen, so dass sie sich zwar sehen können, aber nicht direkt in Kontakt treten. Über ein Telefon können sie sich dann miteinander unterhalten. „Diese wird sehr rege in Anspruch genommen, da es für die meisten Bewohner greifbarer ist als Skype“, erklärt Einrichtungsleiterin Annika Stadie.

Video-Kontakt über das Smartphones

Ebenfalls hat die Post während der Osterzeit zugenommen. „Mehr als sonst“, wie Ernst Grawe es schildert. Verständlich, da ein persönlicher Kontakt nicht möglich ist. So kommen die Ostergrüße in Briefform oder mit einem Paket. Auch das schöne Frühlingswetter haben die Bewohner genutzt und konnten draußen sitzen. Dazu wurde noch der Grill „angeschmissen“, erklärt der Geschäftsführer des Seniorenheims. Ohne Familie am Osterfest zu sein, falle aber dennoch vielen schwer.

Auch in der Villa Brökelmann setzt man auf Tablets und PC-Lösungen, damit die Bewohner zu ihren Angehörigen Kontakt aufnehmen können. Außerdem beteiligt sich die Einrichtung an der Telekom-Aktion „10.000 Smarthones für Alten- und Pflegeheime“. Einrichtungsleiter Philipp Roggel erwartet drei der gespendeten Smartphones, worüber die Bewohner dann per Videotelefonie über Whatsapp, Facetime oder einem anderen Programm nach außen kommunizieren können.

Betreuungsdienste wurdenüber die Feiertage aufgestockt

Nicht gerade der Stimmung zuträglich ist, dass gerade im Altenheim eine Quarantäne-Station eingerichtet wird. Damit erfüllt die Einrichtung laut Roggel eine Vorgabe vom Land. Einige Bewohner müssen umziehen, damit Senioren nach einem Krankenhausaufenthalt auf der Station unterkommen und von den anderen Bewohnern getrennt betreut werden können.

Pro Wohnbereich ist den Bewohnern des Seniorenzentrums Parkheim ein Smartphone für Videotelefonie zur Verfügung gestellt worden. Foto: Privat

Pro Wohnbereich von jeweils 26 Personen hat das AWO-Seniorenzentrum Parkheim je ein Smartphone zur Verfügung gestellt. Die Bewohner können also ein Videotelefongespräch mit ihren Angehörigen führen, wobei eine Vorplanung notwendig ist. Zudem gab es zu Ostern eine Absprache mit den Angehörigen. So erreichten viele Ostergrüße die Bewohner über den Postweg. Außerdem wurden die Betreuungsdienste im Sozialen Dienst in der Osterzeit aufgestockt.

Allgemein laden die Pflegekräfte die Bewohner in einer gewissen Regelmäßigkeit zu Spaziergängen ein. Gemeinsam mit einer Begleitperson vom Seniorenheim geht es dann meistens eine kleine Runde um den Park. „Natürlich dürfen die Bewohner, die es können, auch selbstständig herausgehen. Wir weisen sie aber darauf hin, dass sie danach 14 Tage in die Quarantäne müssen, um die anderen Bewohner nicht zu gefährden“, erklärt Einrichtungsleitung Maria Kless, warum eine Begleitperson notwendig ist.

Im Altenheim Hermann von der Becke war man auch bemüht, den Bewohnern trotz Besucherflaute ein schönes Osterfest zu ermöglichen. Fabian Tigges, Pressesprecher des Trägers Diakonie Mark-Ruhr, erklärt, dass es neben videounterstützten Telefonaten auch viele Einzelgespräche gab, zudem kleine Ostergeschenke und eine Andacht mit ausreichend Abstand im Atrium. „In Zeiten der Corona-Pandemie gibt es ansonsten keine Gruppenangebote“, so Tigges.

Der Familie hinter dem Fenster zuwinken können

Ein direkter Kontakt zu der Familie war den Bewohnern zu Ostern zwar nicht möglich. Ein Sichtkontakt über das Fenster, an dem die Angehörigen zuwinken konnten, aber schon. Dafür haben Pflegemitarbeiter die Bewohner an die richtige Stelle geschoben. Zudem ist der Soziale Dienst des Hauses um Einzelangebote bemüht. Laut Tigges nehmen die Bewohner die Kontaktbeschränkungen unterschiedlich auf: „Einige verstehen die Situation nur schwer, wenn es diese Einschränkungen gibt. Manche haben Verständnis“, erklärt der Pressesprecher.

Corona-Infektionen blieben bisher in allen vier Einrichtungen aus.