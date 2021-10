Konzert mit einer Top-Besetzung in Hemer

Hemer. Die Jazz-Matinee im „Zwanzigzehn“ mit internationalen Künstlern war ausverkauft.

Alle guten Dinge sind drei – die dritte Auflage der Jazzmatinee im Restaurant Zwanzigzehn unterstrich dies. Der dritte Termin der Jazz-Veranstaltung bot eine internationale Top-Besetzung und war ausverkauft. Neben der Stammbesetzung, dem allseits beliebten und bekannten englischen Bassisten Eric Richards sowie Gastgeber Andreas Ruhnke am Schlagzeug, war diesmal die aus Bali stammende Jazz-Sängerin Dian Pratiwi und ihr harmonischer Begleiter Benedikt Köster am Klavier zu hören.

Die Stimme von Dian Pratiwi ist atemberaubend und hinzu kommt ihre phänomenale Bühnenpräsenz. Geboren in Jakarta, führte der Weg der Musikerin von Australien über die Niederlande nach Deutschland, wo sie jetzt in Dortmund lebt. Auftritte mit verschiedenen Jazz-Musikern in Jazzclubs und auf Festivals in ganz Europa zieren ihre Vita. Wie erstklassig Dia Pratiwi ist, zeigt, dass ihre musikalische Arbeit mit diversen internationalen Preisen ausgezeichnet wurde. Neben den eigenen Auftritten fördert Dian Pratiwi als Dozentin für Jazzgesang an der Glen Buschmann Jazz-Akademie den Nachwuchs. Vollblutpianist Benedikt Köster, der ein Konzertexamen und Jazzstudium absolviert hat, ist seit Jahren einer der Harmoniebegleiter Dian Pratiwis.

Neben der Jazz-Begleitung ist Köster Dozent an der Hochschule für Musik in Detmold sowie Klavierdozent an der TU Dortmund und leitet ein eigenes Jazztrio. Komplettiert von der Stammbesetzung, Richards und Ruhnke, wurde dem Publikum zwischen den Gängen vom Quartett ein hochkarätiges Programm präsentiert. Dabei gab es ein breites Spektrum der Musik von Swingklassikern über 'jazzy' Popsongs bis hin zu Latin Rhythmen und Songs, über Bossa Nova bis zum Soul und Rhythm 'n' Blues zu Gehör – mit der Kochkunst von Stefan Lunkenheimer kombiniert ein Genuss, der gleich mehrere Sinne ansprach. Die Reihe soll an jedem ersten Sonntag im Monat fortgesetzt werden. Schon jetzt arbeitet Gastgeber Andreas Ruhnke an der vierten Auflage am 7. November.