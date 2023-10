Konzertreihe in Hemer: Keine Angst vor ernsten Tönen

Deilinghofen. „Keine Angst vor ernsten Tönen“, heißt das Konzert in der Stephanuskirche Hemer. Das erwartet die Zuhörer.

Auch in diesem Jahr wird die Stephanuskirche in Deilinghofen mit wohltuenden und inspirierenden Klängen gefüllt. Die in 2017 begonnene Konzertreihe „Keine Angst vor ernsten Tönen“ geht am Sonntag, 12. November, in die fünfte Runde.

+++ Auch interessant: Hönnetalstraße in Deilinghofen wird zur Großbaustelle +++

Unter der künstlerischen Leitung von Prof. Michael Schmoll, der zu gleich auch als Arrangeur, Komponist und Pianist tätig ist, wurde auch für diesen Herbst ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm mit Hits aus Klassik und Pop geschaffen. Neben Prof. Michael Schmoll vom Institut für Musik der Hochschule Osnabrück sind Birgit Maiworm (Saxophon, Klarinette, Gesang), Noriko Kirch (Klarinette), Monika Johannsen (Violine) und Yolanta Delibozova (Violoncello) als Lehrkräfte an der Musikschule der Stadt Hemer tätig. Alle Dozentinnen und Dozenten sind allerdings auch renommierte Künstlerinnen und Künstler. Nun kommen sie für eine Performance in höchster Qualität zusammen.

Von Mozart bis ABBA

Das Konzert umfasst sowohl Stücke und bekannte Melodien aus dem klassischen Genre als auch Hits aus der Pop-Musik. Damit werden ein breites Publikum und alle Altersgruppen angesprochen sowie zu einem kurzweiligen und dennoch intensiven Hörgenuss eingeladen. Dann treffen zum Beispiel Mozarts beschwingte „Kleine Nachtmusik“ und der „Schwanensee“ von Peter Tschaikowski auf die emotionale Ballade „Der Weg“ von Herbert Grönemeyer und Frank Sinatras „My way“. Auch ABBA-Fans kommen in diesem Jahr wieder mit „I have a dream“ voll auf ihre Kosten. „Keine Angst vor ernsten Tönen Vol. V“ beginnt am 12. November um 17 Uhr. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Veranstalter sind das Kulturbüro und die Musikschule der Stadt Hemer sowie der Sauerlandpark.

+++ Lesen Sie auch: Hemer: So viel hat der 100-jährige Erich Grete erlebt +++

Eintrittskarten sind ab sofort im Vorverkauf im Ticketshop des Sauerlandparks zu zwölf Euro (Erwachsene) und sechs Euro (Kinder/Jugendliche/Studierende) erhältlich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer