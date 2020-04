Konzertwochenende zum Jubiläum kaum mehr realisierbar

Der Festival-Sommer 2020 fällt ins Wasser, reihenweise werden bundesweit Konzerte und Musikfestival wegen der Corona-Pandemie gestrichen. Hemer hält sich allerdings mit offiziellen Absagen noch zurück, dabei scheint zumindest das große Open-Air-Wochenende vom 28. bis 30. August mit den drei Konzerten von Johannes Oerding, Fury in the Slaughterhouse & Jini Meyer sowie Clueso und Bosse nach dem Bund-Länder-Beschluss zur Corona-Pandemie kaum mehr realisierbar. „Wir müssen abwarten, was das Land NRW als Großveranstaltungen einstuft“, verweist Sauerlandpark-Marketingleiter Mirco Heintz auf eine Entscheidung in den nächsten Tagen.

Noch keine Definitionfür Großveranstaltungen

Durch die Verlängerung der Kontaktsperre sind Versammlungen und Veranstaltungen bis zum 3. Mai grundsätzlich untersagt. Großveranstaltungen werden mindestens bis zum 31. August verboten. Die große Frage, die sich seit der Ansprache der Bundeskanzlerin Veranstalter wie Besucher stellen, ist die der Definition von Großveranstaltungen. Bislang werden in NRW Veranstaltungen, bei denen „sich erwartungsgemäß mindestens 5.000 Besucher zeitgleich auf dem Veranstaltungsgelände befinden“ als Großveranstaltung eingestuft. Aber auch die Zahl von 1000 machte gestern die Runde. Eine entsprechende Verordnung, wie die Beschlüsse zu den Großveranstaltungen umgesetzt werden sollen, soll das NRW-Gesundheitsministerium erarbeiten. Auf diesen Erlass warten die Stadtverwaltung und der Sauerlandpark. „Wir sind seit Wochen in Gesprächen mit Agenturen, was machbar ist“, so Mirco Heintz. Geprüft würden auch mögliche Ersatztermine. Von dem Erlass und der weiteren Corona-Entwicklung hängen auch so beliebte Feste wie der fantastische Tag am 24. Mai, oder das Wochenende 10 Jahre Sauerlandpark im Juni ab. Am 7. Mai sollte auch der Soundgarten in die neue Saison starten. Fraglich ist auch noch, wann der Park an sich wieder öffnen darf.

BSV Deilinghofenbefürchtet Festabsage

Auch die Schützen sehen noch nicht die vom NRW-Ministerpräsidenten angekündigte Planungssicherheit, zumal Armin Laschet Schützenfestabsagen direkt erwähnte. Anfang August wäre der BSV Deilinghofen betroffen. „Nach der jetzigen Lesart haben wir auf keinen Fall Schützenfest“, befürchtet Klaus Gillmann, Vorsitzender des BSV Deilinghofen. In der nächsten Woche soll es eine telefonische Krisensitzung der BSV-Führung geben. Bis dahin hofft er auf konkrete Regelungen durch die Landesregierung. „Interessant wird auch, ob wir noch Veranstaltungen mit 100 Leuten machen dürfen“, so Gillmann.

In den August fällt auch das Schützenfest des BSV Bredenbruch, das die Personengrenze von 1000 nicht überschreiten dürfte. Auch der Bredenbrucher Vorstand will in der kommenden Woche Gespräche führen und hofft auf eine klare Entscheidung des Ministeriums, die den Vereinen auch Rechtssicherheit für Vertragskündigungen bringe. „Ich persönlich mache mir Sorgen über ein Fest, das durchgezogen wird, und sich dann anschließend als Infektionsquelle erweist“, sagt Bredenbruchs BSV-Vorsitzender Ralf Teitscheid.