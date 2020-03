Kosmetik für Krebspatientinnen

Hemer. Zehn Patientinnen können sich von Experten der DKMS Life Tipps zum Kaschieren der Folgen ihrer Krankheit holen.

Ein Kosmetikseminar für Krebspatientinnen in Therapie bietet die DKMS Life am Dienstag, 17. März, um 14 Uhr in der Lungenklinik an. Professionelle, geschulte Kosmetikexpertinnen zeigen Schritt für Schritt auf, wie die Patientinnen äußerliche Folgen der Therapie kaschieren können. Das Angebot ist für die Patientinnen kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn begrenzt. Anmeldungen nimmt Anette Glitza unter 02372/9082303 an.