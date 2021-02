Kostenloses Essen für Bedürftige in Hemer

Hemer. Janni Orfanopoulou zeigt ein Herz für Bedürftige.

Bedürftigen etwas Gutes tun, das möchte der Hemeraner Gastronom Janni Orfanopoulou. Dienstagmorgen nach dem Aufstehen kam dem Hemeraner, der am Höcklingser Weg das Restaurant „Akropolis“ und in der Fußgängerzone die gleichnamige „Greek Food Bar“ betreibt, eine Idee, für die er Respekt verdient. Bei den Minustemperaturen, die nachts teilweise sogar zweistellig sind, möchte der Gastronom mit seinem Team Bedürftigen helfen. Bereits früher schon unterstützte das „Akropolis“ Sozial-Benachteiligte. Solange die Temperaturen so sind, hält der heimische Unternehmer sein Angebot aufrecht. Seit Dienstagabend können sich Bedürftige kostenlos an beiden Standorten jeweils dienstags bis sonntags zwischen 17 und 20 Uhr eine warme Mahlzeit abholen.

Die Bitte, das Angebot nicht auszunutzen

Ob Gyrosteller, Schnitzelgericht oder eine Currywurst mit Pommes, die Bedürftigen haben die Wahl und bekommen zusätzlich noch ein Trinkpäckchen. Über die sozialen Medien wie beispielsweise Facebook machte Janni Orfanopoulou sein Angebot publik und rief dazu auf, seinen Beitrag zu teilen. Von den Nutzern gab es viel Lob und Zuspruch für das Engagement. Mit seinem selbstlosen Angebot verbindet er aber auch zwei Appelle. Einerseits fordert er alle auf, in dieser schwierigen Zeit, die für viele schon hart genug ist, zusammenzuhalten. Andererseits äußert er die Bitte, das Angebot nicht auszunutzen, sondern es den Bedürftigen zu lassen. „Wenn ein paar schwarze Schafe dabei sind, haben wir halt Pech gehabt“, so Janni Orfanopoulou.