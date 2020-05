Kradfahrer wird auf Ihmerter Straße leicht verletzt

Ein Kradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto am Samstag um 10.30 Uhr auf der Ihmerter Straße leicht verletzt. Laut Polizei fuhren die beiden Fahrzeuge aus Altena kommend nach Hemer. Auf Höhe der Burhahnstraße verlangsamte der Fahrer des Autos seine Geschwindigkeit und setzte den Blinker nach rechts. Der Kradfahrer nahm darauf an, das Auto wolle am rechten Fahrbahnrand halten und fuhr an dem Fahrzeug vorbei. Darauf scherte der Wagen nach links aus, um in die Burhahnstraße einzubiegen. Der Kradfahrer wich nach links aus, stürzte und wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1500 Euro.

Im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag meldet die Polizei zudem sechs weitere Unfälle im Stadtgebiet. Insgesamt entstand Sachschaden über 11.000 Euro.