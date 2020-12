Krankenhäuser bereiten die Impfungen vor

Hemer. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet seit gestern 79 Neuinfektionen, darunter sind auch sechs Hemeraner. Somit sind aktuell in der Felsenmeerstadt 74 Menschen an Covid-19 erkrankt. Insgesamt 409 haben das Virus überstanden. Aktuell befinden sich neben den Infizierten 189 Hemeraner in Quarantäne.

Die Lungenklinik und die Hans-Prinzhorn-Klinik haben inzwischen die Impf-Infoschreiben des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten. Verbunden damit ist die Vorbereitung des Impfprozesses mit der nötigen Organisation. In beiden Kliniken wird daran gearbeitet. In der Paracelsus-Klinik laufe nächste Woche bei den Mitarbeitern die Abfrage zur Impfbereitschaft. „Es bleibt ja auch noch die Frage, wie viel Impfstoff wir bekommen. Und dann sehen wir weiter“, so Klinikmanagerin Barbara Bieding.