Krankenhäuser reagieren auf „Gefahrenstufe 1“

Die Krankenhäuser in der Felsenmeerstadt haben nun auf die erhöhte Corona-Infektionsrate im Märkischen Kreis reagiert. Sowohl die Lungenklinik als auch die Hans-Prinzhorn-Klinik sprechen ein Besuchsverbot aus. Die Paracelsus-Klinik bleibt erst einmal bei den eingeschränkten Besuchszeiten, die seit Anfang Herbst dort gelten. Ob das so bleibt, hängt von den weiteren Entwicklungen ab, wie die Klinikleitung auf Nachfrage mitteilte

„Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens hat die Krankenhausbetriebsleitung der Lungenklinik Hemer beschlossen, dass Patientenbesuche ab sofort nicht mehr möglich sind“, heißt es in einer Pressemitteilung der Lungenklinik. Die Klinikleitung reagiere mit dieser Maßnahme auf die derzeit rasant steigenden Infektionszahlen, um eine mögliche neue Verbreitung des Coronavirus zu verringern. Patienten mit Lungenerkrankungen seien schließlich durch den Coronavirus besonders gefährdet.

Allerdings weist die Klinik in ihrer Pressemitteilung auch auf Ausnahmen hin. Sollte die medizinische Notwendigkeit gegeben sein, seien Ausnahmen des Besuchsverbots im Einzelfall möglich. „Bei kritischen Verläufen oder Palliativsituationen machen wir unter anderem eine Ausnahme“, nennt Kliniksprecherin Anja Haak Beispiele. Ein Kontakt ist über die Telefone der Klinik möglich, die in Zeiten des Besuchsverbot freigeschaltet sind und ohne Kosten genutzt werden können.

Zudem gebe es Möglichkeiten über das medizinische Personal. „Die Angehörigen haben immer die Möglichkeit, am Empfang etwas für die Patienten abzugeben“, erklärt Anja Haak. Über die Station können sich Angehörige zudem über den Zustand der Patienten informieren.

Von Mitte März bis zum Sommer hat die Klinik schon einmal ein Besuchsverbot ausgesprochen. Ab Mitte Juni galten dann eingeschränkte Besuchszeiten. Einer festen Kontaktperson je Patient wurde zu festen Besuchszeiten zwischen 15.30 und 17.30 Uhr ab dem siebten Aufenthaltstag in der Klinik der Einlass in die Station gewährt. „Ausnahmeregelungen haben aber immer bestanden“, schildert die Kliniksprecherin.

Infektionslage kann sich von Tag zu Tag ändern

Die Paracelsus-Klinik bleibt dagegen bei eingeschränkten Besuchszeiten. „Der soziale Kontakt ist für die Erholung des Patienten extrem wichtig und die Grundlage des medizinischen Erfolgs“, sagt Dr. med. Joachim Dehnst, ärztlicher Direktor der Klinik. Vor allem bei älteren und auf Hilfe angewiesenen Personen sei der Kontakt zu Familienmitgliedern wichtig.

Es bleibe aber abzuwägen. Wenn sich die Situation weiter verschärft, müsse auch die Paracelsus-Klinik ein Besuchsverbot aussprechen. „Bei einer Ausbruchssituation in der Klinik ist auch die medizinische Versorgung gefährdet“, sieht er das Risiko, wenn sich zum Beispiel Mitarbeiter der Klinik anstecken würden. Klinikmanagerin Barbara Bieding sagt: „Wir entscheiden von Tag zu Tag.“ In der Hans-Prinzhorn-Klinik besteht seit Anfang der Woche auch ein Besuchsverbot. „Die Patienten haben Besucher empfangen, die sich nicht in die Listen eingetragen haben. Dem wollten wir einen Riegel vorschieben“, sagt Dr. Patrick Debbelt, ärztlicher Direktor der Hans-Prinzhorn-Klinik. Nun arbeitet der Krisenstab der Klinik an einem Modell, dass eine bessere Kontrolle ermöglicht.

In der kommenden Woche soll aber mit den neuen Regeln das Besuchsverbot aufgehoben werden. Zudem gibt es die Möglichkeit, dass Patienten am Wochenende nach Hause gehen können. „Familie und soziale Kontakte sind eine enorme Ressource, die den Patienten Geborgenheit geben können“, sagt Dr. Patrick Debbelt. Schon Anfang März gab es in der Hans-Prinzhorn-Klinik ein Besuchsverbot – für wenige Wochen.