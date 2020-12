Kreisverkehr an der Geitbecke mit vier oder fünf Armen?

Hemer. Ausschuss vertagt Entscheidung über die Verkehrsmaßnahme an Geitbecke und Teichstraße auf Sitzung im Januar.

Soll es ein Kreisverkehr mit vier oder fünf Armen werden oder ist ein Kreisel an der Kreuzung Geitbecke/Teichstraße allgemein überflüssig? Diese Fragen stellten sich die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am Dienstag. Das Ergebnis: Das Gremium will sich erneut im Januar über die geplante Maßnahme von Stadt und Kreis beraten. Bis dahin will die Verwaltung die vorgeschlagenen Möglichkeiten prüfen.

Rückstau von der B7-Kreuzung bis in den neuen Kreisverkehr?

Sorgenvoll blickten die Ausschussmitglieder auf die mögliche Verkehrssituation rund um den geplanten Kreisel. „Der Verkehr staut sich dort zu gewissen Zeiten sehr“, bewertete Ratsherr Wolfgang Römer (CDU) die Bewegungen von der Geitbecke bis zur B7-Kreuzung. Seine Befürchtung: Der Verkehr staut sich im Kreisverkehr, was einen Fluss auf beiden Seiten verringern würde. „Einbieger auf die Teichstraße kommen da nicht gut weg“, erklärte Römer.

Aus diesem Grund schlug er vor, einen weiteren Arm des Kreisels auf den Stübecker Weg zu führen. In der bisherigen Planung führt eine Verbindung in die Geitbecke, eine weitere auf die in die Geitbecke übergehende Landhauser Straße, eine weitere in den Nebenarm der Landhauser Straße und eine weitere in die Teichstraße. Albrecht Buscher, Leiter des Fachdienstes Verkehrsplanung und Straßenbau, reagierte darauf mit: „Ein fünfter Arm wird sehr schwierig, wenn das überhaupt möglich ist.“

Ratsfrau Anke Strehl (SPD) fragte nach, ob ein Kreisverkehr an dieser Stelle überhaupt Sinn ergibt. „Ich bin ein Freund von Kreisverkehren. Es erschließt sich mir aber der Sinn dieser Baumaßnahme nicht“, merkte sie an. In der folgenden Diskussion brachte unter anderem SPD-Ratsherr Thomas Fischer hervor, dass der Kreisverkehr eine verkehrsberuhigende Wirkung habe, so dass Fahrradfahrer nicht so sehr gefährdet wären. „In einem Kreisverkehr kann man nicht so schnell reinbrettern“, sagte er.

Ebenfalls wurde von Ratsfrau Andrea Lipproß (FDP) eine ovale Form des Kreisverkehrs vorgeschlagen, in dem vor allem der Verkehr über Geitbecke und Landhauser Straße besser abfließen könne. Auch eine Überprüfung der Ampelschaltung an der B7-Kreuzung, die einen flüssigeren Verkehrsfluss ermöglichen könne, schlug Lipproß vor sowie eine Zusammenführung von Radweg und Gehweg. Beim letzteren Vorschlag widersprach allerdings Fahrradfahrer und GAH-Fraktionsvorsitzender Josef Muhs. Auf einem gemeinsam genutzten Rad- und Fußweg müssten Radfahrer absteigen, was den Verkehrsfluss der Radfahrer wiederum verlangsamen würde.

Ein Status quo wäre ebenfalls möglich

Schließlich stimmte der StUV für eine Vertagung, bis alle Vorschläge geprüft sind. Während der vorangegangenen Diskussion wies Bürgermeister Christian Schweitzer auch darauf hin, dass durch eine Ablehnung der Maßnahme, die zusammen mit dem Kreis geplant wird, der Stadt keine Nachteile entstehen: „Ein Status quo ist ebenso möglich. Es bleibt bei einer Entscheidung durch den StUV.“