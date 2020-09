Kreiswahlbezirk 13: Bessere Chancen für kleineren Parteien?

Hemer. CDU holt sich bei der Kreistagswahl 2014 den Wahlbezirk 13. Sechs Kandidaten stellen sich am 13. September zur Wahl.

Solide Ergebnisse haben bei der vergangenen Kreistagswahl die „kleineren“ Parteien geholt, während die SPD am schlechtesten in allen drei Hemeraner Kreiswahlbezirken abgeschnitten hat. Im Wahlbezirk 13, bzw. Hemer II, treten am Sonntag Philipp Röster für die CDU, Inge Blask für die SPD, Jutta Finkeldei für die UWG, Andrea Lipproß für die FDP, Ursula Hüttemeister-Hülsebusch für die Grünen, und Niclas Münzer für Die Linke an. Ivonne Ilgert tritt für die AfD an.

40,8 Prozent der Stimmen hat die CDU beim vergangenen Wahldurchgang geholt, 26 Prozent gingen auf die SPD, die UWG war mit 8,76 Prozent dabei, mit 8,1 Prozent hat die FDP ihr bestes Ergebnis in allen Hemeraner Kreistagsbezirken erzielt, auf die Grünen gehen rund 7 Prozent der Stimmen, die Linke hat 4,7 Prozent der Stimmen erhalten, NPD und Piraten waren jeweils mit rund 2,2 Prozent der Stimmen dabei.

Philipp Röster

Philipp Röster (Listenplatz 23) ist seit 2009 im Kreistag vertreten, seit 25 Jahren CDU-Mitglied, seit 2013 Mitglied der Christlich Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) und seit 1999 Vorstandsmitglied im Hemeraner Stadtverband. Der 44-jährige Beamte setzt sich für die Sicherung der hausärztlichen und ambulanten Versorgung im Kreis ein sowie der Deckung des Bedarfs an stationären und ambulanten Pflegeplätzen. Zudem will er die Kreisumlage unter Berücksichtigung der bestehenden Sozialleistungen sorgfältig prüfen. Ebenfalls will er den Märkischen Kreis als Erholungs- und Freizeitregion weiterentwickeln.

Inge Blask (Listenplatz 22) war in der Zeit von 1989 bis 1999 Abgeordnete des Kreistages, ist seit 2004 Mitglied im Rat der Stadt Hemer und seit 2012

Kreistagskandidatin Inge Blask.

Mitglied des Landtages NRW. Für die 60-jährige Landtagsabgeordnete ist Mobilität im Märkischen Kreis sehr wichtig, insbesondere durch verbesserten Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV), mehr Flexibilität durch Digitalisierung und die Stärkung eines Sozial-Tickets. Zudem will sie die berufliche Bildung an den Berufskollegs des Kreises stärken und ist für den Einsatz von Schulsozialarbeitern. Auch soll ihrer Ansicht nach das Klimaschutzkonzept des Kreises weiterentwickelt werden und die Naturschutzverbände gestärkt werden. Ehrenamtlich engagiert sie sich bei der AWO, bei Sing4Soul, IssMit und dem Verein für Hemeraner Zeitgeschichte.

Jutta Finkeldei ist seit 2008 Mitglied der

Jutta Finkeldei

Unabhängigen Wählergemeinschaft und Mitglied im Kinder- und Jugendhilfeausschuss. Die 59-jährige Heilpädagogin setzt sich für den Erhalt und Ausbau der Förderschulen ein und eine Stärkung der Haus- und Fachärzte im ländlichen Raum. Auch will sie die Krankenhaus- und Notfallversorgung im Kreis sichern.

Andrea Lipproß war von 2004 bis 2009 Kreistagsabgeordnete und von 2000 bis 2004 Kreisvorsitzende der FDP-MK, seit 1999 ist sie Mitglied im Rat der Stadt Hemer und seit 2008 Ortsvorsitzende der FDP Hemer. Sie will den ÖPNV bedarfsgerecht und kreativ gestalten, auch an Wochenenden und in den Ferien, vor allem im ländlichen Raum. Einsetzen will sich die 58-jährige Maschinenbau-Ingenieurin auch für eine praktikable und akzeptierbare Kreisstraßenplanung und einer besseren Abstimmung und Öffentlichkeitsarbeit bei Straßensanierungen. Für Windkraftanlagen sollen ihrer Ansicht nach Flächen gefunden werden, die Anwohner weder mit Schattenwurf, mit Infraschall, noch mit Geräuschen oder Lichtsignalen belasten. Auch

Andrea Lipproß

die Tierwelt soll dadurch nicht gefährdet werden. Ehrenamtlich engagiert sich Andrea Lipproß bei der Dorfgemeinschaft Frönsberg, dem Förderverein Phönix der Gemeinde Hemer-Süd und Moni’s kleinem Wohnzimmerchor.

Ursula Hüttemeister-Hülsebusch ist seit über zehn Jahren GAH-Mitglied und seit 2014 sachkundige Bürgerin im Kinder- und Jugendhilfeausschuss der Stadt Hemer. Die 66-jährige Sozialpädagogin im Ruhestand will alle politischen Entscheidungen des Kreises mit dem Umweltschutz in Einklang bringen. Zudem ist sie für eine soziale Staffelung beim ÖPNV mit dem Ziel eines 365-Tages-Ticket für alle und den Ausbau des Radwegenetzes im Kreis. Ehrenamtlich engagiert sie sich für das Netzwerk Flüchtlinge

Ursula Hüttemeister-Hülsebusch

Hemer.

Niclas Münzer ist seit 2013 Mitglied der Partei die Linke und seit 2018 Mitglied im Rat der Stadt. Der 46-jährige Fachlagerist setzt sich für einen kostenlosen ÖPNV für Schüler ein und will die bestehenden Krankenhäuser im Kreisgebiet erhalten. Einen Ausbau der Förderschulen mit mehr Standorten und einer besseren Ausstattung ist ebenso ein politisches Ziel von Münzer. Er ist Mitglied der IG Metall und seit Februar 2020 im Betriebsrat der Aptar Menden GmbH.

Ivonne Ilgert ist Sporttherapeutin und tritt in diesem Wahlbezirk für die AfD an. An der Umfrage dieser

Niclas Münzer

Zeitung hat sie nicht teilgenommen.