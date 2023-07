Kathrin Heinrichs tritt in Hemer auf

Krimigeschichten und Kabarett mit Kathrin Heinrichs in Hemer

Hemer. Krimiautorin Kathrin Heinrichs kommt im Oktober nach Hemer. Der Ticketvorverkauf hat begonnen.

Mit ihrem Programm „Runter vom Sofa“ tritt die Mendener Krimiautorin Kathrin Heinrichs am Samstag, 14. Oktober, um 20 Uhr im JuK am Park in Hemer auf. Zu hören gibt es nicht nur Lesehäppchen aus einer Fülle von Kurzkrimis und Alltagssatiren, sondern auch kabarettistische Plaudereien.

„Wenn eine Ordnungsfanatikerin den Hund ihres Partners nicht auf die Couch lässt oder ein Auftragskiller auf einer autofreien Insel an seine Grenzen gerät, ist das zum Wegschmeißen“, nennt der Sauerlandpark im Auftrag des Kulturbüros heitere Beispiele für die Geschichten von Kathrin Heinrichs. Aber es gebe eben auch die andere Seite der Kathrin Heinrichs, und die ist ernst und berührend.

Glauser-Preis für Kurzkrimi

Für ihren Kurzkrimi „Freier Fall“ erhielt die Mendenerin im vergangenen Jahr den renommierten Glauser-Preis in der Kategorie „Bester deutschsprachiger Kurzkrimi“. Die Geschichte um einen Vater, der seine Tochter durch heruntergeworfene Gegenstände von einer Autobahnbrücke an der A 46 verliert, geht gerade im Live-Vortrag enorm unter die Haut.

Sitzplatzkarten für den Abend mit Kathrin Heinrichs gibt es zum Preis ab 12 Euro online über die Homepage des Sauerlandparks und bei adticket.de, außerdem im Ticketshop an der Ostenschlahstraße. An der Abendkasse im JuK kosten die Karten 14 Euro.

