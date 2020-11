Krippe als Zeichen der Sichtbarkeit

Noch ist die große hölzerne Krippe vor der Christuskirche nicht gefüllt. Woche für Woche sollen aber Figuren aus der Weihnachtsgeschichte hinzukommen. Ab dieser Woche will Pfarrer Rolf Neuhaus jeden Mittwoch um 16.30 Uhr einen kleinen Andachtsimpuls vor der Kirche halten, in denen Maria, Josef oder die Hirten das Bild erweitern. Damit soll auch außerhalb der Kirche auf die Adventszeit hingewiesen werden. Die Personenzahl in der Christuskirche ist schließlich aufgrund der Coronaschutzverordnung auf 30 begrenzt.

Maria und der Engel kommen zuerst in die Krippe

Erstellt wurden die Figuren von Gemeindeschwester Barbara Freitag, Küsterin Barbara Kranefuß, Gisela Kube und Presbyterin Petra Humbeil-Barsch. „Erst wollten wir Figuren aus Stroh fertigen, aber dann habe ich eine ähnlich gestaltete Engel-Figur bei mir entdeckt“, schildert Barbara Kranefuß. Die Holzstämme haben sie bei einem befreundeten Waldbesitzer abgeholt und selbst auf die richtige Größe zugeschnitten. Die Köpfe der Krippenfiguren bestehen aus Styropor, sind aber von Gips umhüllt.

Da aufgrund der Corona-Pandemie ein Treffen von mehreren Haushalten nicht erlaubt ist, haben die Damen sich entweder alleine um die Bastelarbeiten gekümmert oder sich zu zweit getroffen. Die Krippe selbst wurde von der Firma Schulte Verpackungs-Systeme in Deilinghofen gefertigt und vor die Christuskirche geliefert.

Die Figuren sollen entsprechend der Chronologie der Weihnachtsgeschichte die hölzerne Krippe besuchen. Zuerst kommen Maria und der Engel, was die Verkündigung von Jesu Geburt darstellen soll, in der kommenden Woche sollen dann noch Josef und darauf die Hirten die Krippe erreichen. Zu Heiligabend findet schließlich das Jesuskind seinen Platz in der Krippe. Später sollen dann auch noch die Heiligen Drei Könige das Krippenbild vervollständigen. „Es soll eine Möglichkeit sein, die Adventszeit erleben zu können“, sagt Barbara Kranefuß. Dies gilt ausdrücklich auch außerhalb des am Mittwoch stattfindenden Andachtsimpulses. „Wir wollen ein Zeichen der Sichtbarkeit setzen und sagen: Uns gibt es noch“, erklärt Pfarrer Rolf Neuhaus. Für ihn ist die Krippe ein „kleiner Ort zum Innehalten“, wo man gerne für etwa zwei bis drei Minuten verbleiben kann.