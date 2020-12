Deilinghofen Krippen aus Kartonpapier am Luther-Haus

Deilinghofen. Wenn Menschen jeden Alters, Eltern mit ihren Kindern einen Dorfspaziergang in den nächsten Tagen und an Weihnachten machen, haben sie die Möglichkeit zwei Weihnachtsfenster zu besichtigen. Am Martin-Luther-Haus gibt es eine Ausstellung von historischen Weihnachtskrippen aus Kartonpapier ausgeschnitten. Die Entwürfe der historischen Krippen stammen von den großen Bühnenmalern aus der Zeit unserer Urgroßeltern. Sie sind der originalgetreue Nachdruck von Bogen, die Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden sind.

Gudrun und Wolfgang Piltz haben diese kleine Ausstellung liebevoll an der großen Fensterfront des Eingangs gestaltet. Ebenfalls liebevoll von Mitarbeiterinnen gestaltet sind Fenster zum Innenhof des Stephanus-Kindergartens und dem Familienzentrum Meilenstein. Hier gibt es neben einer Krippendarstellung aus gestrickten Figuren auch andere Geschichten zum Winter zu entdecken. Kleine Bilderrätsel laden zum Nachdenken und Vergleichen ein. Auch eine Bildergeschichte aus einem Buch ist zu sehen und kann von den Eltern vorgelesen werden. Hier ist das Prinzip sehen, entdecken, mitmachen. Die beiden Fenster sind bis zum 10. Januar zu besichtigen.