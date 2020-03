Kröten bald auf Wanderschaft

Hemer. Wenn es wärmer wird, gehen die Kröten auf Wanderschaft. Im Stephanopeler Tal wird nachts die Kreisstraße gesperrt.

Je nach Wetterlage müssen Autofahrer in den kommenden Wochen mit einer Sperrung des Stephanopeler Tals rechnen. Etwa drei Wochen lang wird die Straße dann zum Schutz der Amphibien gesperrt sein.

Die Stadt Hemer teilt mit, dass in Kürze mit Beginn der Sperrung gerechnet werden kann. Die täglichen Sperrungen erfolgen dann in der Zeit von 20.30 Uhr bis 5 Uhr am Folgetag. Als Umleitung für die Fahrt von Hemer in Richtung Leveringhausen und Balve und umgekehrt kann für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 3,5 Tonnen die Verkehrsverbindung über Bredenbruch und Frönsberg genutzt werden. Die Sperrung kann witterungsbedingt für einige Tage unterbrochen werden, da bei kalter und trockener Witterung keine oder kaum Amphibienwanderungen auftreten. Im Interesse eines wirksamen Amphibienschutzes werden alle Verkehrsteilnehmer gebeten, die jeweiligen Sperrungen zu beachten und die Umleitungsstrecken zu benutzen.