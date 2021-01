Kultur: Mit neuen Konzepten ins Jahr 2021

Hemer. Neues Format für Herbsttage geplant. Veränderungen für Felsenmeer-Museum, Musikschule und Wohnmobilstellplatz in Planung.

Einige Änderungen im Kulturbereich werden in diesem Jahr zu erwarten sein. Allein schon durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie suchen Kulturamt und Stadt neue Formate. Herbsttage und Felsenmeer-Museum erfahren neue Konzeptionen, die Musikschule geht eine Modernisierung ihrer Satzung an. Und auch im Bereich Touristik wird es eine Neuerung geben: Der Wohnmobilstellplatz geht von der Sauerlandpark GmbH in das Kulturamt über.

Luft für die Planung derHerbsttage ist vorhanden

Eines hat sich das Kulturamt der Stadt fest vorgenommen: Die Herbsttage sollen in diesem Jahr nicht ausfallen. Allerdings werden diese wahrscheinlich in einem abgeänderten Format stattfinden müssen, wie Kulturamtsleiter Martin Hofmann im Kulturausschuss am Dienstag berichtete. Wie das Konzept aussehen soll, steht noch nicht fest. Als Vorteil sieht Hofmann den späten Zeitpunkt der Großveranstaltung vom 24. bis zum 26. September an. „Da sind wir einer der letzten Open-Air-Veranstaltungen in der Region“, beschrieb es Hofmann.

Die Dauerausstellung im Felsenmeermuseum soll sich wie berichtet ebenfalls verändern. Der Kulturausschuss hat sich deswegen einstimmig mit einer Enthaltung dazu entschlossen, eine Machbarkeitsstudie und eine Planungsgrundlage in Auftrag zu geben. Diese sollen die Grundlage für die eigentliche Veränderung sein und sind Voraussetzung für Fördermittel. Da sich der Bürger- und Heimatverein zur Hälfte an den Kosten für die Planung beteiligt, bleiben für die Stadt Kosten von 5000 Euro übrig.

Enthalten bei der Abstimmung hatte sich Claus Karst (GAH). „Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Gutachten sein muss“, stellte er die Vorlage der Verwaltung in Frage. Bürgermeister Christian Schweitzer verwies darauf, dass die Planung eine Grundlage für eine mögliche Förderung sei. Die eigentliche Ausstellung dürfte, so Schweitzer, mit einem sechsstelligen Betrag zu Buche schlagen. „Ohne die Fördermittel sehe ich den Haushalt nicht in der Lage, einen sechsstelligen Betrag zu stemmen“, erklärte er. Als positives Beispiel für ein moderneres Design nannte er das Eishockey-Museum „Puck“ am Nelkenweg.

Moderate Gebührenerhöhungfür Wohnmobilstellplätze

Die Gebühren am Wohnmobilstellplatz werden sich wahrscheinlich „moderat“ erhöhen. Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

Während der Haushaltsplanberatungen kündigte auch Musikschulleiter Matthias Brakel an, Veränderungen anzustoßen. Er schlug eine Modernisierung von Schulordnung, Satzung und Gebührenordnung vor. „Die Schulordnung ist aus dem Jahr 1970, die Satzung der Musikschule aus dem Jahr 1976“, erklärte er. Und obwohl die neueste Gebührensatzung aus dem Jahr 2009 stamme, bedürfe diese auch einer Anpassung an die heutige Zeit.

Satzung und Schulordnung sollen an die pädagogischen Veränderungen und auch redaktionell an die Gegenwart angepasst werden. Wie sich das auf den Betrieb in der Musikschule auswirkt, ist noch nicht bekannt. Durch das veränderte Förderkonzept für Musikschulen, der sogenannten Musikschuloffensive, kommen zusätzlich Änderungen auf die Musikschule zu. Zu 100 Prozent gefördert werden voraussichtlich 0,4 zusätzliche Stellen. Zudem hat das Land eine 80-prozentige Förderung im Bereich Digitalisierung angekündigt. In der Haushaltsplanung wurde daher der Eigenanteil der Stadt von 4000 Euro schon einmal angelegt.

Der Wohnmobilstellplatz in Hemer weist bisher laut der Vorlage der Verwaltung sehr niedrige Gebühren im Vergleich zu anderen Stellplätzen auf. Das könnte sich jedoch ändern. Bis 2020 wurde der Stellplatz von der Sauerlandpark Hemer GmbH betrieben, ab 2021 wird dieser als touristische Einrichtung dem Kulturbüro zugeordnet. Eine Gebührensatzung dürfte dabei folgen. Die Stadt hat in diesem Zusammenhang eine „moderate Gebührenerhöhung“ angekündigt.