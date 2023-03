Landhausen: Großeinsätze der Wehr in Erinnerung gerufen

Landhausen. Die Freiwillige Feuerwehr in Landhausen blickte bei ihrer Jahresdienstbesprechung auf viele Einsätze unter anderem im Hochwasser zurück.

Gut besucht war die Jahresdienstbesprechung der Löschgruppe Landhausen im Gerätehaus am Osterbrauck. In seiner ersten Dienstbesprechung als neuer Löschgruppenführer konnte Lars Engert über 30 Mitglieder begrüßen. Auch Wehrleiter Markus Heuel und dessen Stellvertreter Björn Krone waren nach Landhausen gekommen.

Warum die Löschgruppe 30 Stunden im Einsatz war

In seinem Jahresbericht blickte Engert auf die Jahre 2020 bis 2022 zurück, da es in den vergangenen Jahren keine Dienstbesprechung geben konnte. Besonders hob er in seinen Ausführungen die Einsätze im ehemaligen Realmarkt im Jahr 2020, das Hochwasser 2021, bei dem die Löschgruppe über 30 Stunden im Einsatz war, sowie den Waldbrand in Altena 2022, bei dem die Brandschützer zwölf Stunden überörtlich halfen, hervor. Auch bei der Ausstattung der Löschgruppe hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Neben dem neuen Löschfahrzeug wurde auch der neue Gerätewagen Logistik für den Löschzug Nord in Landhausen stationiert. Außerdem wurde eine weitere Garage am Gerätehaus gebaut, um Platz für drei Fahrzeuge zu haben.

+++ Lesen Sie auch: Hemeraner hat bereits über 80 Liter Blut gespendet +++

43 Mitglieder in der Einsatzabteilung

Personell ist die Löschgruppe mit aktuell 59 Mitgliedern gut aufgestellt. Davon sind 43 Mitglieder in der Einsatzabteilung, 13 Mitglieder in der Ehrenabteilung und drei Mitglieder gehören der Unterstützungseinheit an. Auch Wehrleiter Markus Heuel zeigt sich zufrieden damit, dass es während der Coronazeit sogar gelungen sei, neue Mitglieder zu gewinnen. In seinen Grußworten berichtete er über aktuelle Projekte, wie zum Bespiel die Erstellung des neuen Brandschutzbedarfsplanes sowie die Planungen zum Neubau des Gerätehauses Becke.

+++ Weitere Nachrichten aus Hemer finden Sie hier +++

Neu gegründete Drohneneinheit

Björn Krone berichtete von aktuell laufenden und geplanten Lehrgängen und von der neu gegründeten Drohneneinheit.

Feuerwehrfest am 19. August

Auch Beförderungen konnten, teils in Abwesenheit der Geehrten, ausgesprochen werden. Robin Hardebusch wurde zum Hauptfeuerwehrmann, Christian Beringhoff zum Oberfeuerwehrmann und Andreas Stützer sowie Markus Recker zu Hauptbrandmeistern befördert. Moritz Lünenschloß, der bei der Berufsfeuerwehr Hagen arbeitet, wurde zum Stadtbrandinspektor befördert.

Bei den anschließenden Wahlen wurde Oliver Winzer zum stellvertretenden Schriftführer und Benjamin Elsholz zum Getränkewart gewählt. Ein wichtiger Termin ist der 19. August: Dann findet wieder das große Feuerwehrfest in Landhausen statt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer