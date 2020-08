Landhauser Presbyter werden verabschiedet

Hemer. Die beiden ausgeschiedenen Presbyter im Bezirk Nord, Uta Hoelger-Benthien und Reinhard Junge, werden am kommenden Sonntag im Gottesdienst der Kreuzkirche offiziell verabschiedet. Aufgrund der Einschränkungen in den letzten Monaten ist das erst jetzt möglich. Der Gottesdienst beginnt um 10.45 Uhr und wird von Solistinnen des Frauenchores Sing and Praise unter Leitung von Viktoria Ibsch musikalisch gestaltet.

Erstmalig wird im Gottesdienst das Platzsystem angewandt. Dadurch können mehr Gottesdienstbesucher kommen. Aber es gibt auch weiterhin ausreichend Plätze mit größerem Abstand. Im Anschluss an den Gottesdienst besteht einmalig probeweise die Möglichkeit des Kirchenkaffees mit festen Sitzplätzen im Gemeindesaal. Die gottesdienstliche Einführung des gesamten neu gewählten Presbyteriums findet am 6. September in der Ebbergkirche statt.