Langes Warten auf Erstkommunion

Monatelang hatten sie sich auf den großen Tag vorbereitet, im Januar noch die Gewänder anprobiert und im März die Kinderbibeltage gefeiert: Doch dann kam Corona und machte auch alle Familienpläne für den Weißen Sonntag zunichte. 65 Kinder des Hemeraner Pastoralverbundes warten seither auf die Erstkommunion. Jetzt haben die katholischen Pfarrgemeinden nicht eine, sondern gleich drei Lösungen gefunden, um den Kindern und ihren Familien die Erstkommunion zu ermöglichen. Die ersten Kommunionfeiern unter Corona-Bedingungen werden bereits am 14. Juni stattfinden.

Die Probleme, die der Corona-Lockdown verursachte, betreffen alle Lebensbereiche. So ist auch in den Kirchengemeinden nichts wirklich planbar, jeden Tag gibt es neue Nachrichten. Nachdem öffentliche Gottesdienste unter Auflagen wieder möglich wurden, hat das Team des Pastoralverbundes nach Möglichkeiten gesucht, auch die Erstkommunion nachzuholen. „Ein reines Verschieben der gesamten Erstkommunion auf das nächste Jahr kam für uns nicht in Frage. Wir haben überlegt, was wir tun müssen, um Familien gerecht zu werden“, sagt Gemeindereferentin Jasmin Rifert-Plogmann. In Sorge vor einer zweiten Welle wisse noch niemand, ob und wie der Weiße Sonntag 2021 gefeiert werden könne, zudem müssten die bereits vorbereiteten Kinder zu lange warten und die vielen zusätzlichen Feiern würden dann auch der Gastronomie Probleme bereiten. „Es ist sicher sinnvoller, dass die Kinder noch in diesem Jahr zur Erstkommunion gehen können“, so die Gemeindereferentin.

Mehrheit der Eltern fürKleingruppen-Kommunion

Das sieht auch der überwiegende Teil der Eltern so. In einer Umfrage wurden den Eltern drei Alternativen angeboten. Der Großteil möchte Gruppen-Erstkommuniongottesdienste nutzen, die ab Juli wieder unter Corona-Auflagen möglich sein sollen. In einem separaten Gottesdienst können mehrere Familien zusammen (mit beschränkter Gästezahl) feiern, die Zahl wird durch die Corona-Auflagen und Kirchengröße festgelegt. Bis September sollen so Kleingruppen das Sakrament erhalten können.

Ein Teil der Eltern möchte die Erstkommunion in einem regulären Gemeindegottesdienst feiern. Für die Familie wird dann eine Kirchenbank reserviert, die Familie kann sich mit bei der Gestaltung einbringen, muss es aber nicht. Bereits am 14. Juni werden erste Familien diese sehr individuelle Erstkommunion innerhalb des Gemeindegottesdienstes nutzen. Ein kleiner Elternteil möchte die Erstkommunion noch bis zu umfangreichen Corona-Lockerungen verschieben.

Das große Erinnerungsbild an die gemeinsame Erstkommunion wird durch die vielen Termine nicht möglich sein. Vielleicht könnten im nächsten Jahr alle Gruppen einen großen gemeinsamen Gottesdienst feiern, hofft der Pastoralverbund. Viele Fragezeichen bleiben, so auch wie es mit den neuen Kommunionvorbereitungen weitergeht. Die Elternabende Ende September sind bislang noch nicht planbar.