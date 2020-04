Lastwagen rollte nur eine kurze Distanz

Hemer. Die polizeilichen Ermittlungen zum Hergang des tragischen Unfalls an der Edelburg dauern weiter an. Am Freitagabend war ein fünfjähriger Junge auf einem Betriebsgelände von einem führerlosen Lastwagen überrollt und so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Der sieben Jahre alte Bruder und der Vater wurden beim Versuch, den Jungen zu retten, ebenfalls schwer verletzt.

Die Polizei hat den Lastwagen sichergestellt. Er wird nun von einem Sachverständigen auf mögliche technische Mängel untersucht. Auch der genaue Ablauf des Unglücks ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. „Es wurde an diesem Lastwagen gearbeitet und dann hat er sich selbstständig gemacht“, formuliert die Polizei das Geschehen. Der Lastwagen sei nur eine kurze Distanz gerollt. Der Fünfjährige muss direkt vor dem Fahrzeug gestanden haben. Der siebenjährige Bruder konnte das Krankenhaus mittlerweile verlassen, der Vater befindet sich noch mit einem Schock in Behandlung.