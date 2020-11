Laternen für Altenheim und die Nachbarn zu St. Martin

Hemer. Schulen und Kindertagesstätten, aber auch Familien zeigten sich kreativ, um den Martinstag wegen der Corona-Pandemie nicht ganz ausfallen zu lassen. Die Diesterwegschule hat am 11. November das Schulgebäude mit Lichtern geschmückt. „Wir möchten ein Zeichen setzen und dieses mit den Menschen teilen. Die Laternen sind von den Kindern selbstgebastelt und wurden als Lichter der Hoffnung in die Fenster der Diesterwegschule gestellt“, berichtet die Grundschule. Im Anschluss werden die Lichter an das Altenheim Villa Brökelmann weitergereicht, um auch dort ein Zeichen der Verbundenheit zu setzen.

Kinder verteilen Lampionsan die Nachbarn

Drei Deilinghofer Kinder haben mit ihrer Aktion eine Straße im Dorf verzaubert. Vor zwei Tagen erhielten alle Hausbewohner in der Straße Eserkamp eine Karte der Kinder mit einem Lampion und einer batteriebetriebenen Kerze. Lea, Damian und Nico baten unter dem Motto „Das kleinste Licht kann Hoffnung schenken“ darum, den Lampion am Martinstag im Fenster oder im Garten leuchten zu lassen. Und alle haben mitgemacht: In und vor jedem Haus leuchtete eine Laterne der Kinder.