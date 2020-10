Stadtbetrieb Laubkörbe an acht Stellen im Stadtgebiet

Hemer. Anlieger müssen im Rahmen der Straßenreinigungspflicht die Gehwege vom Herbstlaub freihalten. Der Stadtbetrieb Iserlohn Hemer (SIH) weist darauf hin, dass das Laub allerdings nicht einfach auf die Straße geblasen oder gekehrt werden darf, da sonst die Straßeneinläufe verstopfen und Überschwemmungen die Folge sind. Aus diesem Grund hat der SIH an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Laubkörbe aufgestellt. Dabei ist wichtig, dass die Körbe ausschließlich mit Laub befüllt werden, der Grünschnitt aus dem heimischen Garten darf darin nicht entsorgt werden, so der SIH. An folgenden Straßen steht ein Laubkorb: Parkstraße, Albert-Schweitzer-Straße (Ecke Feldstraße), Caller Straße (Hausnummer 6), Ostenschlahstraße (Hausnummern 49/51), Schützenstraße, Teichstraße, Lerchenstraße, Beethovenstraße (Hausnummer 38).