Verkehr Lebensgefahr in Hemer: Klusensteiner Weg weiterhin gesperrt

Hemer Der Klusensteiner Weg in Hemer ist gesperrt, auch für Fußgänger. Unter der Straße ist ein großes Loch entdeckt worden. Es besteht Lebensgefahr.

Der Klusensteiner Weg in Hemer bleibt weiter gesperrt, nicht nur für Autofahrer, sondern auch für Fußgänger. Am Montag wurde die Absperrung erweitert. Das bestehende Loch hat sich Richtung Fahrbahn hin ausgeweitet. „Das ist lebensgefährlich. Es ist nicht nachzuvollziehen, dass Autofahrer die Absperrung umgehen wollen und übers Feld fahren“, so Polizeichef Andreas Filthaut.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Die unterirdischen Untersuchungen laufen zurzeit. Wie man mit dem Loch umgeht, kann noch nicht gesagt werden, weil der gesamte Bereich am Klusensteiner Weg verkarstet ist. Es kann zu weiteren Absackungen führen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer