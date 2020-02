Leerstehendes Zeppelin-Center soll Wohnkomplex weichen

Seit mehreren Jahren ist es still geworden am Zeppelin-Center in Sundwig. Nach dem Wegzug des Penny-Marktes und des Imbisses steht der Komplex an der Zeppelinstraße nahezu leer. Aus diesem Grund wies Baudezernent Christian Schweitzer gegen Ende der Ausschusssitzung für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr mit Freude darauf hin, dass der Besitzer nun eine Wohnbebauung plant. Insgesamt 60 Wohneinheiten sollen entstehen.

Laut Schweitzer ist die Stadt schon seit mehreren Jahren mit dem Besitzer im Gespräch. Nicht nur hohe Kosten hätten, so Schweitzer, den Besitzer vorher abgeschreckt, sondern auch die planungsrechtlichen Formalien. Beim Zeppelin-Center handelt es sich um ein Mischgebiet, das sowohl Gewerbe als auch Wohnbau zulässt. Um als reines Wohngebiet ausgewiesen zu werden, braucht es aber eine Änderung des Bebauungsplanes, der eine Zustimmung vom Rat der Stadt bedarf. „Und das kostet natürlich auch Zeit“, wie Christian Schweitzer sagt. Drei Baukörper sind geplant, die im Geschossbau Platz für 60 Wohneinheiten schaffen sollen. „Für die Stadt ist das eine positive Entwicklung. Ein Leerstand an einer Hauptstraße ist nie gut“, erklärt Schweitzer.

Früher nicht nur Penny-Markt,sondern auch kleine Läden

Blickt man zurück auf die Glanzzeiten des Zeppelin-Centers hatten sich neben dem Penny-Markt und dem Imbiss zwischenzeitlich unter anderem ein Café, ein Bäcker, ein Modegeschäft und ein Solarium angesiedelt. Allerdings hat sich dies für die Ladenbesitzer offenbar nicht gelohnt, weswegen das Zeppelin-Center heute leer steht.