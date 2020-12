Hemer. Die Anzahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist innerhalb eines Tages leicht zurückgegangen. Das Gesundheitsamt meldet aktuell 857 Erkrankte, 31 weniger als einen Tag zuvor. In Hemer sind drei weitere Fälle dazugekommen, allerdings haben auch Betroffene das Virus überstanden. Die aktuelle Zahl der Infizierten in Hemer liegt bei 57. 200 Menschen befinden sich aktuell in Quarantäne.