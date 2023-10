Leichtverletzte bei zwei Verkehrsunfällen in Hemer

Hemer. Auf der Ihmerter Straße und am Iserbach in Hemer gab es Verkehrsunfälle. Zwei Autoinsassen wurden dabei verletzt.

Bei zwei Unfällen wurden am Wochenende Autoinsassen verletzt. Am Freitag geriet eine 71-jährige Hemeranerin aus bislang ungeklärter Ursache beim Rangieren vom Parkstreifen auf die Fahrbahn der Ihmerter Straße. Dort kollidierte sie zunächst mit dem Pkw einer vorbeifahrenden 69-jährigen Fahrzeugführerin aus Neuenrade. Anschließend kam sie an einer Grundstücksmauer zum Stehen. Die Verursacherin erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen.

+++ Lesen Sie auch: Hemer: Altenheim-Bewohner verlieren angespartes Taschengeld +++

Am Samstagnachmittag befuhr ein 63-jähriger Hemeraner die Straße Am Iserbach in Richtung Stephanopeler Straße. An der dortigen Einmündung musste er verkehrsbedingt anhalten, was ein 58-jähriger Autofahrer hinter ihm übersah und auffuhr. Durch die Kollision wurde der Beifahrer des vorderen Fahrzeugs leicht verletzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer