Leser ermöglichen OP von Hündin Anukka aus Hemer

Hemer. Stephan Meyer und Vizebürgermeister Bernhard Camminadi haben Anukka am Freitag aus der Tierklinik abgeholt.

Es ist ein schmerzhafter Weg in ein schmerzfreies Leben. Die Labradorhündin Anukka ist dank der Spendenbereitschaft unserer Leser am Mittwoch in der Düsseldorfer Tierklinik von Dr. Maximiljan Krauß operiert worden, aber der Weg zurück zu ihrem Herrchen Stephan Meyer verzögerte sich um einen Tag. Anukka hatte nach dem rund zweistündigen Eingriff, um das erste der beiden Vorderbeine zu richten, starke Schmerzen und musste erst medikamentös eingestellt werden. Die Hündin leidet an einer extremen Fehlstellung der Vorderbeine (wir berichteten).

Am Freitagnachmittag war es dann soweit. Vizebürgermeister Bernhard Camminadi hatte spontan seine Hilfe angeboten, nachdem er den Artikel in unserer Zeitung gelesen hatte. Zusammen mit Stephan Meyer fuhr er gestern bereits zum zweiten Mal nach Düsseldorf, um dessen vierbeinigen Liebling wieder nach Hause zu holen. „Ich bin doch auch so ein Hundefreund, hier muss ich einfach helfen“, beschreibt der Vizebürgermeister seine Motivation.

Große Hoffnung, dass es Anukka schnell besser geht

Nicht nur für Anukka, sondern auch für ihr 36-jähriges Herrchen ist es aktuell eine sehr bedrückende Zeit. „Ich schlafe aktuell schon sehr schlecht“, sagt Stephan Meyer, der es nicht gut mitansehen kann, dass seine vierbeinige Gefährtin Schmerzen hat. Er muss jetzt täglich mit seiner Hündin Übungen machen, die bisher ihr Bein nicht strecken kann. Zudem geht es regelmäßig für Anukka zur Physiotherapie nach Arnsberg. Hier möchte die Tierphysiotherapeutin Ivonne Kraus ohne Gegenleistung helfen, die sich über Instagram bei Stephan Meyer gemeldet hatte. „Die beiden tun mir total leid, das ist wirklich ein Extremfall“, sagt die 33-Jährige. Sie wolle zusehen, dass die Hündin schnell wieder Bewegung und Stabilität in die Gelenke bekomme, berichtet die erfahrene Tierphysiotherapeutin.

Tierarzt zufrieden Mitdem Ergebnis der OP

Stephan Meyer mit seinen beiden Hunden vor der Klinik. Foto: Privat / IKZ Hemer

Schon in sechs Wochen steht die Operation des anderen betroffenen Beines an. „So ist zumindest der Plan“, sagte Dr. Maximiljan Krauß am Freitag im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Hündin gehe es gut, er sei zufrieden mit dem Verlauf der Operation und dem Ergebnis. „Wir kriegen das hin“, macht der Tierarzt Stephan Meyer Mut. Jetzt müsse das operierte Bein zunächst wieder gut funktionieren, dann könne das andere Bein gerichtet werden. Janine Rau, Vorsitzende des Vereins „Tiere für Tiere e.V. “, ist völlig aus dem Häuschen, denn nach dem Spendenaufruf in unserer Zeitung sind insgesamt 9.500 Euro auf dem Konto des Vereins eingegangen, so dass Anukkas Operationen in der Tierklinik bezahlt werden können. Für die Spender ist es möglich, eine Spendenquittung zu bekommen, dazu braucht Janine Rau die Adressen. „Viele haben zwar in die Überweisung geschrieben, dass sie eine Spendenquittung möchten, aber keine Adresse mitgeteilt“, sagt sie. Per E-Mail kann die Adresse durchgegeben werden: m.marx@tifti.de.

Das Geld, das am Ende nicht für Anukka benötigt wird, kommt anderen tierischen Patienten zu Gute, deren Herrchen oder Frauchen unverschuldet in eine Notlage geraten sind und eine tierärztliche Behandlung dringend notwendig ist. Für genau diesen Zweck hat Janine Rau den Verein gegründet.