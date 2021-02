Leser ermöglichen schnelle Hilfe für Anukka

Hemer. Über 5000 Euro sind bereits für Anukka gespendet worden. Die dringend notwendige Operation soll schon am Mittwoch erfolgen.

„Das ist der absolute Hammer, total Klasse!“ Beim Blick auf den aktuellen Stand des Spendenkontos ist die Begeisterung von Janine Rau hörbar. Unser Bericht über die kranke Labradorhündin Anukka und die Not ihres Herrchens hat nicht nur viele Menschen berührt, sondern sie auch direkt handeln lassen. Über 5000 Euro sind auf das Spendenkonto des Vereins Tiere für Tiere (Stichwort Anukka, Sparkasse Märkisches Sauerland, DE48 4455 1210 0001 188770) eingezahlt worden. Damit ist die dringend notwendige – bislang mit 4800 Euro bezifferte – Operation gesichert.

Stephan Meyer danktallen Spendern von Herzen

„Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, ich freue mich riesig und danke allen Spendern“, sagt Hundebesitzer Stephan Meyer. Der 36-jährige Hemeraner ist aufgrund einer psychischen Erkrankung Frührentner. Seine Hunde sind ihm im Alltag eine wichtige Hilfe.

Genau für solche Hilfen hat Hundetrainerin Janine Rau den Verein „Tiere für Tiere“ gegründet. Die eingegangenen Spenden reichen von fünf Euro bis zu 300 Euro. Eine Leserin brachte 100 Euro sogar persönlich in die Redaktion. Vizebürgermeister Bernhard Camminadi möchte die Fahrt in die Düsseldorfer Tierklinik übernehmen. Und dank der Leserhilfe geht jetzt alles ganz schnell. Dr. Maximiljan W. Krauß wird Anukka bereits am kommenden Dienstag weiter untersuchen und am Mittwoch zunächst das rechte Bein operieren. Das andere folgt dann später.

Der Verein „Tiere für Tiere“ wird die Behandlungskosten tragen. Spenden, die nicht für Anukka benötigt werden, kommen anderen Tieren in Not zu Gute, deren Besitzer sich in ähnlichen Notsituationen befinden.