Letmathe: Nächtliche Sperrungen auf A 46 werden verschoben

Die Umleitung auf der A 46 in Letmathe wird verschoben.

Letmathe/Iserlohn/Hemer. In der kommenden Woche sollte die Ausfahrt Letmathe der A 46 gesperrt werden. Der Winter verzögert das nun.

Der Wintereinbruch verzögert auch eine Baustelle auf der A 46. Die Sanierung der A46 in Fahrtrichtung Hemer auf Höhe der Anschlussstelle Iserlohn-Letmathe muss witterungsbedingt verschoben werden. Die Anschlussstelle Iserlohn-Letmathe bleibt damit in der kommenden Woche befahrbar, teilt Autobahn Westfalen mit.

Fahrbahn soll saniert werden

Die Autobahn Westfalen will auf der A46 in Fahrtrichtung Hemer auf Höhe der Anschlussstelle Iserlohn-Letmathe die Fahrbahn sanieren. Dafür sollte die Ausfahrt von der Autobahn ursprünglich in den Nächten von Montag, 13. März auf Dienstag, 14. März und von Dienstag auf Mittwoch,15. März jeweils zwischen 19 Uhr und 6 Uhr gesperrt werden. Wann die Bauarbeiten nun erfolgen, kann noch nicht mitgeteilt werden.

