Letzte Zählerablesung von Westnetz und den Stadtwerken

Hemer. Ab Januar übernimmt das städtische Unternehmen das Stromnetz des Dortmunder Betreibers. Selbstlesekarten werden verschickt.

In diesen Tagen beginnt die Ablesung der Zählerstände für den Energie- und Wasserverbrauch. Mit der zum Jahreswechsel anstehenden Stromnetzübernahme durch die Stadtwerke wird die Zählerstandsermittlung ein letztes Mal von Westnetz und den Stadtwerken durchgeführt.

„Da die Stadtwerke ab Januar 2021 Netzbetreiber in komplett Hemer für alle Bereiche, Strom, Gas und Wasser sind, können wir alle Verbrauchsstellen künftig gemeinsam ablesen. Das erspart unseren Kunden und auch uns eine Menge Mehraufwand“, sagt Elena Herlach, Kundenservice-Leiterin der Stadtwerke.

Die Stadtwerke Hemer GmbH sind bereits seit 1998 Stromnetzbetreiber in Ihmert und Bredenbruch. Ab dem 1. Januar 2021 übernehmen die Stadtwerke dann auch das weitere Netz in ganz Hemer vom bisherigen Stromnetzbetreiber – der Westnetz GmbH. Als Netzbetreiber haben die Stadtwerke und Westnetz in diesem Jahr noch beide gemeinsam die Aufgabe, alle Verbrauchsstellen in Hemer abzulesen.

Unterschiedliche Verfahren bei Westnetz und Stadtwerken

Anders als die Stadtwerke Hemer wendet die Westnetz GmbH, so die Mitteilung der Stadtwerke, für die Erfassung der Zählerstände nicht die jährliche Stichtagsablesung, sondern ein über das Jahr verteiltes, rollierende Verfahren an. Dabei wird in jedem Monat des Jahres eine bestimmte Anzahl an Zählern abgelesen.

Somit ist es erforderlich, dass Westnetz für die Übergabe zum 1. Januar 2021 an die Stadtwerke so zeitnah wie möglich einen aktuellen Zählerstand erfasst.

Dafür verschickt Westnetz sogenannte Selbstablesekarten an alle Verbraucher, die in den Monaten Januar bis Oktober 2020 abgelesen wurden, mit der Bitte, die Zählerwerte eigenständig abzulesen und den Verbrauch zurück an Westnetz zu melden. Aufgrund dessen werden einige Kunden in diesem Jahr zweimal abgelesen und sollten sich nicht wundern, erklärt Elena Herlach, Kundenservice-Leiterin der Stadtwerke.

Abgabe der Karten über Postweg oder Internet

Für Gas und Wasser erhalten die Kunden dieses Jahr eine Selbstablesekarte von den Stadtwerken Hemer. Durch das Ausfüllen und Abschicken der Selbstablesekarte übermitteln die Kunden die notwendigen Daten zur Berechnung ihres Jahresverbrauchs an die zuständige Stelle.

Wer eine Karte zur Selbstablesung erhalten hat, wird gebeten, diese bis spätestens zum 18. Dezember 2020 einfach auf dem Postweg zu verschicken, online über die Stadtwerke Website www.stadtwerke-hemer.de zu übermitteln oder die Selbstablesekarte in den Briefkasten des Kundencenters der Stadtwerke mitten in der Hemeraner Innenstadt an der Hauptstraße 187 einzuwerfen.

In Ihmert und Bredenbruch werden hingegen Mitarbeiter der Stadtwerke Hemer die Zählerstände für Strom, Gas und Wasser persönlich erfassen. Alle Ableser können sich als Stadtwerke-Mitarbeiter ausweisen und beachten auch die Abstands- und Hygienevorschriften, versichern die Stadtwerke.