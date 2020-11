Licht und Zuversicht nach Außen tragen

Hemer. Die Absage der Martinszüge trifft die Kinder sehr. Deshalb basteln viele Laternen und hängen sie in den Fenstern auf.

Gastronomie, Sport und vieles mehr kommt in diesen Tagen aufgrund des erneuten Lockdowns zum Erliegen. Und auch geplante Veranstaltungen müssen abgesagt werden. Eine Entbehrung dieser Tage ist auch die Absage der Martinszüge. Alljährlich basteln die Kinder im Kindergarten oder daheim bunte und fantasievolle Laternen, um dann gemeinsam mit Familie und Freunden beim Umzug St. Martin hoch zu Ross zu folgen. In Zeiten von Corona könnte es dunkel bleiben – muss es aber nicht.

Mit der Aktion „Laternen Fenster“ wird ein wenig Licht und Zuversicht nach Außen getragen. In den sozialen Netzwerken wird dieser Tage dazu aufgerufen, an der Aktion teilzunehmen. Die Menschen sollen eine oder mehrere Laternen in die Fenster hängen, am besten in die Fenster, die zur Straße hinzeigen. Mit Lichterketten oder Teelichtern, alternativ LED-Beleuchtung leuchten die Fenster, und große und kleine Spaziergänger können beim abendlichen Rundgang die Laternen bestaunen. So wird gerade für Kinder, die traurig darüber sind, dass die Martinsumzüge nicht stattfinden können, eine schöne Alternative geschaffen. Ganz im Sinne von St. Martin wird mit Hilfe der Laternen Hoffnung geschenkt und ein Zeichen gesetzt, dass man die schwierige Zeit gemeinsam schafft. Die Aktion läuft von Allerheiligen bis zum 11. November, dem St. Martinstag.

Teilnahme an der Aktion ist fast schon Ehrensache

Auch in der Felsenmeerstadt machen viele Haushalte mit. Familie Bauerhaus aus Deilinghofen ist mit Feuereifer dabei. Zusammen mit seiner zehnjährigen Schwester Anni hat der dreijährige Matti fleißig gebastelt. Bisher hat die Familie zu der neben Vater Nicholas (42) und Mutter Andrea (36) noch die siebenjährige Ida gehört, jedes Jahr am Martinszug teilgenommen. Deshalb ist nun die Teilnahme am „Laternen Fenster“ Ehrensache. „Einerseits sehen andere Kinder unsere Laternen und andererseits können wir beim Spaziergang sehen, wer noch mitmacht“, so Familie Bauerhaus. Neben den Laternen, die dieses Jahr extra für die Aktion gebastelt wurden, werden auch noch Laternen aus den Vorjahren aufgehängt und an die Großeltern verteilt. Am meisten vermisst die Familie in der Zeit des Lockdowns die Besuche im Schwimmbad oder die Treffen mit Freunden und den Urgroßeltern sowie den unbeschwerten Umgang mit anderen Menschen allgemein. Man hat aber durch Wanderungen auch die heimatliche Umgebung neu entdeckt. Für die Advents- und Weihnachtszeit wünscht sich die fünfköpfige Familie neben Schnee, dass alle gesund bleiben und man trotz Corona eine schöne Zeit mit der Familie verbringen kann-

Auch Kirsten Bartke-El Massouab und ihre 13-jährige Tochter Sahra nehmen am „Laternen Fenster“ teil, weil sie so den Kindern und auch Erwachsenen eine Freude machen möchten, wenn es schon keinen Martinsumzug gibt. „Außerdem ist es bei uns üblich an St. Martin Laternen und Lichter aufzuhängen und aufzustellen, da der Umzug direkt an unserer Wohnung vorbeikommt“, so das Mutter-Tochter-Gespann aus der Becke. „Vielleicht weckt die Laterne auch Erinnerungen an letztes Jahr und macht Hoffnung, dass es auch wieder bessere Zeiten geben wird“, wünscht sich die 41-jährige Mutter. Die Familie hat gemeinsam die schönsten Laternen der Tochter aus dem Keller geholt. In Zeiten der Pandemie vermissen die beiden am meisten die Leichtigkeit und Unbeschwertheit. Bei jedem Gang in den Supermarkt beispielsweise überlegen sie gut, ob dieser wirklich notwendig ist. Aber sie verbringen auch mehr Zeit zusammen und nutzen diese zum gemeinsamen Basteln. Für die Advents- und Weihnachtszeit wünschen sich die beiden Entschleunigung und Besinnlichkeit.

Laternen finden Platzan einem Birkenast

Auch wenn die eigenen Kinder schon groß sind, hält das nicht davon ab, bei der Aktion „Laternen Fenster“ mitzumachen. Die 56-jährige Petra Herzberg hat beispielsweise gleich mehrere Laternen gebastelt und diese zu einer Lichterkette zusammengefügt. Aufmerksam geworden ist sie auf die Aktion durch Werbung, die sie zugeschickt bekommen hat. Sie war direkt hellauf begeistert und hat es sofort im Freundeskreis weitergegeben. „Ich hoffe, dass viele mitmachen“, so Petra Herzberg, die leidenschaftlich gerne bastelt. Auf einem Birkenast, den sie aus dem Wald geholt hat, hängen ihre selbstgebastelten Laternchen, durch eine Lichterkette leuchten sie schön. In der Zeit des Lockdowns vermisst sie am meisten ihre Freunde und ihre Umarmungen. Für die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit wünscht sie sich Ruhe und Frieden, keine Diskussionen und Lärm.

Die Wünsche vieler Hemeraner sind ähnlich. Die Aktion „Laternen Fenster“ kann in der dunklen Jahreszeit mit den großen Entbehrungen als Fünkchen Hoffnung gesehen werden. Wie es zu Beginn von Corona im Frühjahr dieses Jahres der Regenbogen war, der in vielen Häusern die Fenster geschmückt hat, so ist es jetzt im Herbst die Laterne, die ein wenig Licht in die triste, und auch traurige Zeit zaubern soll.