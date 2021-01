„#lichtfenster“ findet Anklang in Hemer

Hemer. Viele Hemeraner beteiligen sich an der Aktion „#lichtfenster“.

Im November zu St. Martin gab es im Hemer bereits eine ähnliche Aktion – das „Laternenfenster“. Jetzt wurde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Aktion „#lichtfenster“ ins Leben gerufen. Mit seinem Aufruf hat der Bundespräsident alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, ab dem 22. Januar abends eine Kerze ins Fenster zu stellen, um der Verstorbenen der Corona-Pandemie und ihrer Angehörigen zu gedenken. Die Aktion fand auch in der Felsenmeerstadt Anklang. Auch wenn die Menschen in der dunklen Jahreszeit sowieso gerne ihr Zuhause mit dem warmen Kerzenschein verschönern, zündeten einige jetzt bewusst eine Kerze an, um sich an der Aktion zu beteiligen.

Zeichen für Anteilnahme und Mitgefühl in Corona-Zeiten

Die Mitglieder von „DAS Theater Hemer“ waren im wahrsten Sinne Feuer und Flamme für #lichtfenster. „Wir haben im Verein unsere Mitglieder dazu aufgerufen, mitzumachen und uns ein Foto zu zuschicken, weil wir die Aktion vom Bundespräsidenten so toll fanden“, so die erste Vorsitzende Renate Arnold-Gröger, die selbst auch eine Kerze anzündete.

So setzt jeder einzelne und der Verein zusammen – mit den zu einer Collage zusammengefügten Fotos – ein starkes Zeichen der Anteilnahme und des Mitgefühls in Zeiten der Pandemie. Außerdem soll das Licht ein Hoffnungsschimmer sein, dass schon bald hoffentlich zu einem wieder normalen Leben zurückgekehrt werden kann. So wie sich alle wünschen, möglichst in naher Zukunft wieder Familie und Freunde treffen zu können oder unbeschwert Freizeitaktivitäten nachzugehen, so hoffen die Laiendarsteller auch schon bald wieder den Probenbetrieb aufzunehmen. Schließlich steht dieses Jahr die große Premiere von der Produktion „Heimatlos – wir dürfen nicht vergessen!“ an.