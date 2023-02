Das Duo "2Flügel" tritt in der Ebbergkirche auf

Kultur Lieder und Geschichten zur Passion in der Ebbergkirche Hemer

Hemer. Das Duo „2Flügel“ mit Christina Brudereck und Ben Seipel tritt in der Ebbergkirche Hemer auf. Das wird geboten.

Die Stadtkirchenarbeit der evangelischen Gemeinde Hemer plant eine Reihe von Veranstaltungen in der diesjährigen Passionszeit. Die Erzählerin Christina Brudereck und der Musiker Ben Seipel, die als Duo „2Flügel“ auftreten, präsentieren am 17. März um 19.30 Uhr ihr ganz besonderes Passionsprogramm in der Ebbergkirche. Virtuose Klaviermusik, Poetry-Slam, Geschichten, Lieder und mehr – ein Abend für alle Sinne wird geboten.

„,2Flügel’ erinnert an die Passion von Jesus. An das Feuer seiner Liebe. Mit Liedern und Geschichten von Liebe und Leid. Vom Leben angesichts des Todes. Dabei beschert das Duo eine feierlich, besinnliche Stunde“, schreibt die Stadtkirchenarbeit. Mit ihrer besonderen Sprache erzähle Christina Brudereck vom Geheimnis rund um das Kreuz, tiefsinnig, berührend und ganz und gar anders als im kirchlichen Mainstream.

+++ Lesen Sie auch: Kirchengemeinden Hemer und Ihmert bilden ein Pfarrteam +++

Mit kunstvollem Klavierspiel, Improvisation und Gesang verleiht Benjamin Seipel dem Abend eine beeindruckende Vielfalt. Eine Stunde mit Worten und Musik. Zum Hören, Mitsingen, Nachsinnen. „Christina Brudereck liebt es, Geschichten zu erzählen. Ben Seipel liebt Musik. Und sein Instrument, den Flügel. Beide sind virtuos auf ihrem Gebiet“, so die Gemeinde weiter.

Außergewöhnliches Erlebnis

Ein Abend mit dem Duo „2Flügel“ sei kein Konzert, keine Lesung, aber beides gleichzeitig. Christina Brudereck ist Theologin und Schriftstellerin. Sie verbindet Kultur, Politik und Theopoesie. Ben Seipel ist Pianist und Dozent an der Hochschule für Musik Köln. Seine Improvisationen sind inspiriert von Soul, Jazz und Klassik, Kinderliedern und Hymnen. Die Kirchengemeinde Hemer lädt herzlich zu diesem außergewöhnlichen, poetisch-konzertanten Erlebnis ein.

Karten für den 17. März können ab sofort im Vorverkauf im Hemeraner Buchladen, im Schuhhaus Stehmann und im Ev. Gemeindebüro unter gemeindebuero@kirche-hemer.de oder 02372/501480 erworben oder vorbestellt werden. Im Vorverkauf kostet der Eintritt 13 Euro, an der Abendkasse 15 Euro.

+++ Weitere Nachrichten aus Hemer +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer