Der Musiker Horst Bergmeyer gastiert am Samstag in der Almhütte des Wintergartens.

Sauerlandpark Live-Musik in der Hemeraner Almhütte

Hemer. Horst Bergmeyer tritt im Alm-Soundgarten des Sauerlandparks auf.

Endspurt ist im Wintergarten des Sauerlandparks angesagt. Noch bis zum Monatsende wird an den Samstagen Live-Musik im Alm-Soundgarten geboten. Am kommenden Samstag ist Horst Bergmeyer zu Gast. Der Pianist, Sänger und Organist aus Osnabrück ist seit Jahren auf deutschen und internationalen Bühnen präsent. Sein Soloprogramm umfasst neben Eigenkompositionen viele Klassiker und bietet einen Streifzug durch die Musik großer Songschreiber. Mit Erfolg setzt er seinen Schwerpunkt in den Bereichen Soul, Blues und R&B und blickt auf viele Konzerte mit eigenen Projekten und internationalen Künstlern wie Sydney Youngblood, Ron Williams oder Angela Brown zurück.

In Frankreich, Italien sowie in Marokko und Kuba auf Tour

Er war Bandmitglied der Tommy Schneller Band und tourt häufig mit Albie Donellye und Supercharge. 2001 gründete er die Band Crimson Alley, deren Engagements ihn nach Irland, Frankreich, Belgien, in die Schweiz und nach Portugal, Spanien, Italien, Marokko, Kuba und Mexiko führten.

Bergmeyer spielte als Studiomusiker zahlreiche CDs ein. Seit 2010 ist er außerdem Dozent am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück, seit 2018 ebenso an der Universität Osnabrück. Das Konzert in der Almhütte beginnt um 19.30 Uhr. Es gelten die 2G-Plus-Regeln.

