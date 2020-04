Live-Musik in einer Zeit ohne Konzerte

Live-Musik und Konzerte sind in Zeiten der Corona-Krise ganz von der Bildfläche verschwunden. Da ist es eine willkommene Abwechslung, wenn plötzlich das musikalische Dankeschön-Mobil der Musikschule Hemer vor der Tür steht. Am Mittwoch und Donnerstag haben Musikschulleiter Matthias Brakel und Gesangslehrerin Maria Brandt mit genügend Abstand ihre Lieder vor einem ausgewählten Publikum vorgetragen. Zehn Besuche liegen nun hinter ihnen, unter anderem an der Paracelsus-Klinik und am Altenheim Hermann von der Becke.

„Wonderwall“ schalltdurch den Innenhof

Der Klassiker „Wonderwall“ von Oasis schallt durch den Hof am Eingang der Paracelsus-Klinik. Die Musik kommt von einer kleinen improvisierten Bühne auf einem Wagen des Sauerlandparks. Matthias Brakel mit Sonnenbrille begleitet Maria Brandt mit seiner Gitarre. Zahlreiche Zuschauer, unter ihnen Patienten und Teile des Krankenhauspersonals, schauen gespannt über die Fenster zu. Einige haben auch ihre Smartphones gezückt und filmen das Spektakel.

„Wir möchten Danke sagen, dass es so toll läuft in dieser Zeit“, richtet Maria Brandt die Grüße von einer Krankenhausmitarbeiterin aus. Auf der Facebook-Seite der Musikschule hatte man sich für einen Besuch des Mobils anmelden können, um persönliche Grüße auszurichten. Insgesamt spielen die beiden Musikschullehrer drei Lieder, dann geht es weiter zur nächsten Station. Die kleine Bühne müssen sie jedes Mal auf und wieder abbauen. „Ansonsten könnten wir das Equipment nicht transportieren“, erklärt Matthias Brakel. Verstärker, Mikrofon und Boxen sind akkubetrieben. Das tut dem musikalischen Erlebnis aber keinen Abbruch.

Gleich nach dem Besuch des Paracelsus-Krankenhauses geht es für die beiden Musiker weiter zum Altenheim Hermann von der Becke. Nicht vor dem Eingang, sondern im Hinterhof spielen sie. Denn dort können die Senioren von ihren Wohnungen aus zuschauen. Gespannt warten sie an den Fenstern oder haben auf den Balkonen Platz genommen.

Obwohl Maria Brandt und Matthias Brakel ein festes Liedprogramm haben, sind die Auftritte dennoch nicht jedes Mal gleich. Während sie am Krankenhaus neben Oasis und Tina Turner noch die Sportfreunde Stiller mit dem Lied „ein Kompliment“ erklingen haben lassen, stimmen sie am Seniorenheim ruhigere Töne an.

Bei „Kein schöner Land in dieser Zeit“ von Andrea Jürgens ruft Maria Brandt die Senioren zum Mitsingen auf. Das findet auf den Balkonen Anklang, weshalb ein kleiner Chor die Musiker auf dem Pritschenwagen unterstützt. „Das klingt ganz toll, was ich da höre“, macht Maria Brandt Stimmung. Gleich danach folgen Zugabe-Rufe: „Da muss doch noch mehr kommen. Einer geht noch“, fordert eine resolute Dame. Zum Abschluss spielen die Musiker also das Lied „Lieblingsmensch“ von Namika. „Vielen Dank an alle Lieblingsmenschen“, heißt es noch zum Abschied von Maria Brandt. Dann geht es weiter zum nächsten Termin.

Bei der Idee zum musikalischen Dankeschönmobil hat sich Matthias Brakel von einer Aktion der Wuppertaler Musikschule inspirieren lassen. Dort war ein mobiles Klavier auf einem Wagen unterwegs, um den Schülern, die nicht unterrichtet werden können, eine Freude zu machen, wie es der Musikschulleiter schildert. Eine Fortsetzung beziehungsweise eine Wiederholung der Dankeschön-Tour ist nicht ausgeschlossen. Zudem könnte es noch einen kleinen Film geben. Musikschul-Mitarbeiterin Nicole Reinecke hat die Tour mit einer Kamera begleitet.