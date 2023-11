Straßensperrung Loch im Klusensteiner Weg in Brockhausen: Straße gesperrt

Hemer Weil sich ein Loch im Klusensteiner Weg aufgetan hat, ist die Straße in Hemer-Brockhausen gesperrt.

Der Klusensteiner Weg in Brockhausen ist am Sonntagnachmittag gesperrt worden. Grund dafür ist ein 1,5 mal 1,5 Meter großes Loch, das plötzlich neben dem Eingang der im vergangenen Jahr neu entdeckten Grabenponorhöhle entstanden ist. „Unten kann man das Wasser rauschen hören“, berichtet Hemers Polizeichef Andreas Filthaut, der auch vor Ort war. Auch die Höhlenforscher aus Hemer kamen in Brockhausen vorbei, um sich das Loch anzusehen, das nun mit einem Gitter abgedeckt ist.

Der Klusensteiner Weg ist wegen Einsturzgefahr gesperrt. Es hat sich ein großes Loch aufgetan. Foto: Carmen Ahlers / IKZ

Gefahrenstelle wird genau geprüft

Jetzt muss geprüft werden, welche Ausmaße das Loch unterirdisch hat. Deshalb blieb nichts anderes übrig, als den Klusensteiner Weg aus Sicherheitsgründen zu sperren, weil die Gefahr zu groß ist. Besucher der Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Sonntagnachmittag staunten nicht schlecht, denn auf dem Hinweg konnten sie noch die Straße befahren, auf dem Rückweg standen sie dann vor der zwischenzeitlich erfolgten Absperrung.

