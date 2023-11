Lungenklinik Hemer laut Magazin „herausragender Arbeitgeber“

Hemer Freude in der Lungenklinik in Hemer: Das Team des Fachkrankenhauses ist glücklich über eine besondere Auszeichnung des Stern-Magazins.

Die Lungenklinik ist vom Stern-Magazin als einer der herausragenden Arbeitgeber im Bereich Pflege ausgezeichnet worden. Nach einer sorgfältigen und mehrstufigen Bewertung durch ein unabhängiges Rechercheunternehmen wurde dem Krankenhaus in Hemer in der Kategorie „Spezialkliniken“ das begehrte Stern-Gütesiegel als „Ausgezeichneter Arbeitgeber Pflege“ verliehen.

Diese Auszeichnung unterstreiche das nachhaltige Engagement der Lungenklinik für gute Arbeitsbedingungen im Bereich der Pflege, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Lungenklinik habe sich in einem intensiven Auswahlverfahren bewährt, bei dem Kriterien wie Mitarbeiterzufriedenheit, Weiterbildungsmöglichkeiten, Finanzen, Arbeitskultur, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie soziale Verantwortung eine entscheidende Rolle spielten. Die mehrstufige Recherche des Stern-Magazins legte einen besonderen Schwerpunkt auf die Arbeitsbedingungen in medizinischen Einrichtungen, um diejenigen Arbeitgeber zu identifizieren, die sich durch ihre herausragenden Leistungen in der Pflege auszeichnen.

Pflege als zentraler Bestandteil des Gesundheitsystems

Gudrun Strohdeicher, Pflegedirektorin der Lungenklinik, äußert sich sehr positiv über die Auszeichnung: „Wir freuen uns, dass unsere Bemühungen, ein ansprechendes Arbeitsumfeld für unsere Pflegekräfte zu schaffen, durch das Stern-Gütesiegel bestätigt wurden. Die Pflege ist ein zentraler Bestandteil unseres Gesundheitssystems, und wir sind fest entschlossen, unseren Mitarbeitenden bestmögliche Bedingungen zu bieten.“

Arbeitsbedingungen weiter verbessern

Die Lungenklinik sehe diese Auszeichnung als Ansporn, das Bewusstsein für die unverzichtbare Rolle der Pflegekräfte in der Gesundheitsversorgung zu schärfen und auch weiterhin innovative Verbesserungsmöglichkeiten der Arbeitsbedingungen zu schaffen, um die Pflegequalität kontinuierlich zu steigern.

Für die Pflege als Berufswahl begeistern

Mit einer eigenen Pflegekampagne hatte die Lungenklinik zuletzt die unterschiedlichen Facetten und Herausforderungen des Pflegeberufs über die Videobotschaft „Pflege bei uns! Gemeinsam sind wir stark!“ nach außen getragen, um die Bedeutung des Pflegeberufs hervorzuheben, für die Berufswahl in der Pflege zu begeistern und gleichzeitig die gemeinschaftliche Stärke gegen die Herausforderungen der heutigen Zeit hervorzuheben.

„In Zeiten des anhaltenden Fachkräftemangels im Gesundheitswesen freuen wir uns besonders über dieses Gütesiegel und bedanken uns herzlich bei unserem engagierten Pflegeteam für den Beitrag zu diesem gemeinsamen Erfolg“, so Gudrun Strohdeicher im Namen der gesamten Krankenhausbetriebsleitung.

