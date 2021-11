Lyrik und Musik umarmen sich in der Hemeraner Ebbergkirche

Sängerin Michaela Günther wird von Christoph Klein am Klavier begleitet. Beiträge kommen auch von Stefan Fromm (Violine) und Rezitatorin Anne-Katrin Schlegel.

Hemer. Das Konzert Herzensangelegenheiten bietet nicht nur Gesang und Gedichte, sondern auch Schoko-Herzen und Ambiente.

Mit deutlichen Rot- und Rosa-Tönen hat Sängerin Michaela Günther im Konzert in der Ebbergkirche am Freitagabend vor allem auf eines hingewiesen: Es geht um Emotionen. In einer Mischung aus Lyriklesung mit Rezitatorin Anne-Katrin Schlegel und Konzert mit dem Instrumentenspiel von Stefan Fromm (Violine) und Christoph Klein (Klavier) haben die vier Künstler eine Veranstaltung mit viel Stimmung geschaffen.

Schokoherzen und ein rosafarbenes Programmblatt

Schon zu Beginn geht es sinnlich zu. Schokoherzen werden an die Zuschauer verteilt. Direkt wird der Geschmacksinn aktiviert, bevor es etwas für die Augen und Ohren gibt. Mezzosopranistin Michaela Günther schreitet mit einem wallenden roten Kleid vom hinteren (geschlossenen) Eingangsbereich in den Zuschauerraum und lässt – vorne angekommen – ihre Stimme erklingen. Währenddessen wird das das Programm mit der Lied- und Gedichtsauswahl verteilt. Ein rosafarbenes Blatt Papier, was durch seine geschmückte Aufmachung auch eine Einladung zum Diner hätte sein können.

Mit „All of me“ von Gerold Marks und Seymour Simons geht es schwungvoll los. Weiter geht es mit Edvard Elgar, Mozart, Lieder aus der Oper Carmen von Georges Bizet und Gershwin. Begleitet wird die starke Stimme von Michaela Günther von dem sensiblen Klavierspiel von Christoph Klein. Mit seinen Solo-Stücken spielt sich auch Stefan Fromm in die Herzen der Zuschauer. „Er ist nicht nur Geiger, sondern auch Kardiologe“, weist Anne-Katrin Schlegel darauf hin, dass er sich auch mit anderen Arten von Herzensangelegenheiten auskennt.

Kurt Tucholsky im Kontrast mit „Cheek to Cheek“ von Irving Berlin

Eine Ergänzung zu den Musikstücken sind auch die von Anne-Katrin Schlegel rezitierten Gedichte, die immer auch eine Verbindung zu den Musikstücken aufbauen – entweder als Gegensatz oder als Berührungspunkt. Jacques Prévert „Wie man einen Vogel malt“ hätte, so die Rezitatorin, auch als Text zur „Habanera“ der Oper Carmen gepasst. Kurt Tucholskys „Sehnsucht nach der Sehnsucht“ steht im Kontrast zu der Nähe von „Cheek to Cheek“ von Irving Berlin.

Mit einem vierhändigen Walzer leiten die Künstler schließlich weiter zum zweiten Teil der Veranstaltung. Da werden mit den Gedichten von Mascha Kaleiko und den Liedern von Fritz Kreisler vor allem die leidvollen Seiten der Liebe beleuchtet. Zum Ende des Konzert überwiegt aber der Optimismus. Mit „La Mer“ von Charles Trenet schippert das Konzert in Richtung Hafen der Liebe.

