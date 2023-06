Männer wollen in Hemeraner Kneipe mit Falschgeld bezahlen

In einer Kneipe in Hemer wollten Männer mit Falschgeld bezahlen.

Hemer. Mit einem falschen Zwanziger und einem falschen Fünfziger wollten drei Männer in Hemer in einer Kneipe bezahlen. Dabei wurden sie erwischt.

Mit einem falschem Fünfziger und einem falschem Zwanziger wollten in der Nacht zum Sonntag drei Männer ihre Zeche in einer Kneipe an der Hauptstraße in Hemer bezahlen. Eine der Personen wechselte den falschen Zwanziger gegen zwei echte Zehner, während sein Begleiter drei Getränke mit dem falschen Fünfziger bezahlen wollte, heißt es von der Polizei.

Das kam der Bedienung merkwürdig vor, weshalb sie genauer hinschaute und die Aufschrift „Prop copy“ auf dem Papier entdeckte. Inzwischen verschwanden die Gäste aus dem Lokal. Die Polizei stellte die Blüten sicher.

