Mann aus Hemer feuert Leuchtpistole am Hauptbahnhof Essen ab

Nachdem ein Mann aus Hemer am Hauptbahnhof Essen mit einer Leuchtpistole in den Himmel schoss, ermittelt die Bundespolizei.

Hemer/Essen. Ein 28-Jähriger aus Hemer hat auf dem Hauptbahnhof in Essen einen Schuss mit einer Leuchtpistole abgegeben. Jetzt ermittelt die Bundespolizei.

Ein Mann aus Hemer soll am Sonntag mit einer Leuchtpistole am Essener Hauptbahnhof in die Luft geschossen haben. Die Bundespolizei stellte die Wache sicher und leitete ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz gegen den 28-Jährigen ein, berichtete die Behörde am Montag.

Zwei Frauen kontaktierten die Bundespolizei gegen 18 Uhr, weil der Hemeraner die Pistole am Gleis abgefeuert habe. Die alarmierten Beamten fanden den Signalgeber daraufhin bei dem 28 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen. Eine Videoauswertung bestätigte später die Aussagen der Zeuginnen. Verletzt wurde niemand.

+++ Mehr aus Hemer: Panzergelände – so geht’s nach Protesten weiter +++

Bei der Leuchtpistole handelt es sich meist um eine einschüssige Schusswaffe, mit welcher Signalpatronen in Form von unterschiedlich wirkenden Leuchtpatronen oder akustisch wirkenden Signalpatronen verschossen werden können.

Warum der Mann aus Hemer die Munition abfeuerte, verriet er den Beamten nicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer