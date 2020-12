Maria und Josef auf dem Weg nach Bethlehem

Hemer. Vor dem überdachten Wasserrad in Ispei steht nun eine Krippe, die von den Bürgern bestaunt wird.

Als sich im Oktober abzeichnete, dass die Corona-Pandemie sich auch auf die Gottesdienste in der Weihnachtszeit auswirkt, hat sich das Team von „Kirche in Ispei“ Gedanken gemacht, was in welcher Form möglich ist. Schnell kam ein Open-Air-Gottesdienst an Heiligabend am Dorfgemeinschaftshaus in Ispei ins Gespräch.

In Ispei waren alle zugleich natürlich auch traurig, dass der traditionelle Wichtelmarkt ausfallen musste. Und dann wurde schnell die Idee geboren, sich für den Open-Air-Gottesdienst und die Adventszeit etwas Besonderes einfallen zu lassen. Das schöne überdachte Wasserrad stand bei den Planungen im Fokus. Zunächst wurde eine beleuchtete Girlande aufgehängt.

Aufbau schon zum dritten Advent

Dann hatten Familie Lipproß und Andrea Wortmann-Dibowski den Einfall, eine Krippe zu bauen. Nach dem Entwurf von Lisa Lipproß sägten Jochen und Andrea Lipproß sowie Andrea Wortmann-Dibowski aus Holz lebensgroße Krippenfiguren aus. Neben Maria und Josef wurde ein Esel und Ochse sowie ein Stern gefertigt. Natürlich wird es auch ein Jesuskind geben, was an Heiligabend in die Krippe gelegt wird.

Aber es ist nicht einfach die Krippenszenerie aufgebaut worden. Stattdessen wurde das Ganze bereits zum dritten Advent so aufgestellt, dass Maria und Josef sich auf dem Weg nach Bethlehem befinden. Während die hochschwangere Maria auf dem Esel reitet, führt Josef den Esel. Zum vierten Advent wird dann die Szenerie mit einem Ochsen komplettiert.

Bereits jetzt schon kommen viele Talbewohner, um die Krippe zu bestaunen. In der schwierigen Zeit ist ein toller Anlaufpunkt für Spaziergänge. Und bei dem Open-Air-Gottesdienst am Heiligabend um 16 Uhr wird die Krippe einen zentralen Platz einnehmen. Wichtig ist, dass man sich für die Teilnahme am Gottesdienst unbedingt anmelden muss. Dies ist über das Gemeindebüro der evangelischen Kirchengemeinde Hemer möglich, sei es online, schriftlich oder telefonisch.

Eine kleine Freudein der tristen Zeit

Die fleißigen Bauherren der Krippe in Ispei freuen sich, durch den Bau eventuell ein wenig Entschädigung in dieser tristen Zeit ohne Veranstaltungen wie den Wichtelmarkt bieten zu können.

Genau wie das gesamte Team von „Kirche in Ispei“ wünschen die Bauherren allen Besuchern der Krippe und Gemeindemitgliedern ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute in dieser schwierigen Zeit. Vielleicht zaubert die besondere Krippe den Bürgern ein Lächeln ins Gesicht.