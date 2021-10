Polizei Maskengegner landet in Hemer in der Psychiatrie

Hemer. Ein rabiater Maskenverweigerer musste in Hemer von der Polizei überwältigt werden.

Ein Maskenverweigerer hat am Freitagmorgen in der Innenstadt für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der 32-jährige Mann hatte in einem Discounter an der Hauptstraße ohne die vorgeschriebene Mund-Nase-Maske einkauft. Als ihn Mitarbeiterinnen deshalb ansprachen, schrie er sie aus nächster Nähe an, berichtet die Polizei. Die Mitarbeiterinnen erteilten dem Mann ein Hausverbot, dem er jedoch nicht nachkam. Deshalb wurde die Polizei hinzugezogen.

Strafanzeige wegenWiderstandes erstattet

Auch die Beamten mussten den Mann mehrfach auffordern und körperliche Gewalt androhen, bevor er nach draußen ging. Vor der Tür erteilten ihm die Beamten einen Platzverweis, dem er jedoch ebenfalls nicht bereit war zu folgen. Auch die Polizeibeamten schrie er aus nächster Nähe an und beleidigte sie. Außerdem kündigte er mit geballten Fäusten an, die Polizeibeamten „kaputt zu schlagen“. Als er wieder mit geballten Fäusten auf einen Polizeibeamten losging, mussten ihn die Beamten vor zahlreichen Zeugen überwältigen.

Das Ordnungsamt und ein hinzu gezogener Arzt veranlassten eine Einweisung nach PsychKG. Ein Krankenwagen brachte ihn in die Psychiatrie. Die Polizeibeamten schrieben eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung und eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer