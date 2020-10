Maskenpflicht gilt nun auch in den Kirchen

Hemer. Ab dem Corona-Inzidenzwert von 35 ist es keine Empfehlung mehr, die Maske auch während der Gottesdienst zu tragen, sondern Pflicht. Darauf weist der Pastoralverbund hin. „Bei einer festgestellten Inzidenz über dem Wert von 35 (Gefährdungsstufe 1) tragen Gottesdienstbesucherinnen und -besucher durchgängig eine Mund-Nase-Bedeckung, also auch am Sitzplatz und auf dem Weg zum und vom Kommunionempfang“, hat das Erzbistum mitgeteilt. Wer am Wochenende an den Gottesdiensten teilnimmt, muss also eine Maske tragen, ansonsten darf er nicht in der Kirche bleiben. Das gilt auch für die evangelischen Kirchengemeinden.

Probleme mit der reduzierten Gottesdienstgröße von maximal 250 hat der Pastoralverbund nicht. Selbst in Christkönig können aufgrund der Abstandsregelungen maximal 90 Gläubige teilnehmen.