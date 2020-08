Maskenverweigerer droht mit Schlägen

Hemer. Wegen einer fehlenden Mund-Nase-Maske und nicht eingehaltenem Mindestabstand sind am Samstag zwei Kunden in einem Discounter an der Hauptstraße in einen handfesten Streit geraten. Gegen 10.30 Uhr bemerkte ein 36-jähriger Kunde, dass direkt hinter ihm ein Mann ohne Maske und Einkaufskorb stand. Er bat ihn, Abstand zu halten. Darüber geriet der Mann ohne Maske so in Rage, dass sich ein lautstarker Streit entwickelte, berichtet die Polizei.

Vor dem Laden lief der Mann ohne Maske dann dem Kritiker hinterher, zog seine Flip-Flops aus und tat so, als wenn er den anderen Kunden ins Gesicht schlagen wollte, nahm ihm die Brille von der Nase und beleidigte ihn. Der Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei. Die ermittelt wegen versuchter vorsätzlicher Körperverletzung, Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz, Diebstahls und Beleidigung.