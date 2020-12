Massiver Eingriff in die Schulorganisation

Schulen können jetzt für den Unterrichtsbeginn ein größeres Zeitfenster von 7 bis 9 Uhr nutzen. doch die Staffelung der Unterrichtszeiten stößt bei den weiterführenden Schulen in Hemer weitgehend auf Ablehnung. Vor allem die Kompliziertheit einer Stundenplanerstellung und die zusätzliche Belastung für Schüler und Lehrer werden als Nachteile gesehen. Auch steht der Aufwand offenbar in keinem Verhältnis zum Nutzen.

In Anbetracht voller Schulbusse in Corona-Zeiten hatte die FDP die Schulzeitenstaffelung beantragt. Schon beim „Runden Tisch Schule“ war sie Thema. Am kommenden Montag beschäftigt sich der Schulausschuss mit dem Antrag. Viel zu entscheiden haben die Politiker allerdings nicht, denn über den Unterrichtsbeginn stimmt die Schulkonferenz ab.

20 Prozent der NRW-Schulennutzen die Staffelung

Nach der letzten Abfrage des NRW-Schulministeriums nutzen rund 20 Prozent der Schulen gestaffelte Startzeiten, weitere 737 Schulen hätten aktuell wegen der Corona-Pandemie entsprechende Überlegungen angemeldet. Die Hemeraner Schulverwaltung hat die Schulleitungen um Stellungnahmen gebeten.

Am Woeste-Gymnasium hat die Schulkonferenz bereits beraten und zu den gestaffelten Unterrichtsanfangszeiten grundsätzlich ihre Zustimmung gegeben. Umgesetzt werden könne dies aber schulorganisatorisch nur in den Klassen 8 und 9 und nur an einem Wochentag, an dem keine Ganztagsaktivitäten platziert sind. Auswirkungen hätte dies auch nur auf die Buslinie 2 mit maximal 20 Schülern. Für die geringe Zahl würden vermutlich aus wirtschaftlichen Gründen keine späteren Zusatzbusse eingesetzt werden, so dass sich für manche Busnutzer erhebliche Wartezeiten bis zum Unterrichtsbeginn ergeben könnten. „Dementsprechend wird seitens des Gymnasiums zunächst von gestaffelten Schulanfangszeiten abgesehen“, teilt Schulleiter Dr. Jörg Trelenberg mit.

Durch Corona schon sieben Planänderungen

Die Europaschule am Friedenspark und die Hans-Prinzhorn-Realschule sehen gestaffelte Schulanfangszeiten aus schulorganisatorischen Gründen kritisch. Ausführlich erläutert Kai Hartmann für die Europaschule die komplizierte Stundenplanerstellung, die durch Corona schon sieben Änderungen erfordert habe. Das Verschieben der ersten auf die zweite Stunde sei nicht mit pädagogischen und didaktischen Prinzipien in Einklang zu bringen. Nach Beobachtungen der Europaschule liegt das Problem an fehlenden Bussen auf der Linie 2 und 33. Hier seien bereits vom Schulträger zusammen mit der MVG gute Lösungen realisiert worden. „Deshalb halte ich es für unverhältnismäßig, massive Eingriffe in die Organisation der Schule, die Arbeitsbedingungen der Beteiligten sowie die didaktischen Konzepte vorzunehmen“, so Kai Hartmann.

Ähnlich sieht dies auch Realschulrektorin Anne Beck. Auch die Realschule sieht Probleme vornehmlich auf den Linien 2 und 33. Durch die Staffelung könne die bestehende Lehrer-Klassenzuweisung nicht bestehen bleiben. „Für mein System sehe ich aktuell keinen Nutzen, der diese weitreichende Veränderungen rechtfertigt“, schreibt die Schulleiterin. Nach Ansicht der Schulverwaltung kann eine Staffelung von Schulanfangszeiten zur Entspannung der Schülerbeförderungssituation beitragen, allerdings sei dafür ein Schulkonferenzbeschluss erforderlich. Drei zusätzliche Busse werden auf den Linien 2 und 33 bereits eingesetzt.

Mobile Raumluftfilterzur Erprobung

Thema im Schulausschuss wird auch der Gesundheitsschutz an Schulen während der Pandemie sein. Die GAH hat Raumluftfilteranlagen für die Klassenräume beantragt. Zur Erprobung sollen kurzfristig zwei mobile Geräte beschafft werden – ein Gerät mit Filterfunktion und ein Gerät mit UV-C-Technik – um sie im Parallelbetrieb testen zu können. Für alle Schulen möchte die Verwaltung zunächst mit Fördermitteln ein mobiles Gerät anschaffen, da mobile Lüftungsanlagen kein Ersatz für das Lüften über die Fenster sein könnten.