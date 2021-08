Gesundheit Medizinische Vortragsreihe wird in Hemer fortgesetzt

Hemer. Chefarzt Dr. Dehnst informierte über Darmerkrankungen. Eine frühzeitige Diagnose verbessert das Behandlungsergebnis.

Darmerkrankungen gehören zu den häufigen Erkrankungen hierzulande – die Paracelsus-Klinik hatte deshalb zum Vortrag über Darmerkrankungen und ihre Behandlungsmöglichkeiten eingeladen. Um die medizinische Vortragsreihe auch in der Pandemie fortsetzen zu können, geht die Klinik neue Wege. Die Veranstaltung fand erstmals im Freien im Veranstaltungszelt statt, um einen hohen Hygiene- und Sicherheitsstandard für die Besucher gewährleisten zu können

Rund 15 Interessierte folgten während des etwa 90-minütigen Vortrags den Ausführungen von Chefarzt Dr. Joachim Dehnst. Ein gesunder Darm ist bedeutsam für das Wohlbefinden eines Menschen. Anschaulich und laienverständlich schilderte der Chirurg Dr. Dehnst zunächst die zahlreichen Aufgaben des Verdauungstraktes in Bezug auf Verdauung, Nährstoffversorgung, Immunabwehr und auch seelisches Wohlbefinden.

Entzündliche Prozesseim Darm nehmen zu

Dass aufgrund heutiger Ernährungs- und Lebensweise die Bildung von Polypen oder entzündliche Prozessen im Darm zunehmen, war eine der Botschaften des Vortrags. Letztgenannte können auf Dauer zur Ausbildung bösartiger Tumore führen, die unbehandelt meist metastasieren und so andere Organe wie Leber oder Lunge befallen. Besonderes Anliegen von Dr. Dehnst war es deshalb auch, auf die Bedeutung einer regelmäßigen Vorsorge hinzuweisen. „Es ist jetzt ein gutes Jahr vergangen, seit Ausbruch der Pandemie. In Bezug auf die Entwicklung eines Darmpolypen hin zu einem bösartigen Tumor ist das eine lange Zeit. Deshalb rate ich dringend zur Darmspiegelung“, so der Mediziner. Er und sein Team beobachten seit längerem, dass sie zunehmend Patienten zu behandeln haben, bei denen eine frühzeitigere Diagnose ein deutlich besseres Behandlungsergebnis bedeutet hätte.

Die Vortragsreihe wird fortgesetzt und wird bis auf Weiteres an der frischen Luft auf dem Vorplatz der Klinik stattfinden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer