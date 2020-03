Mehr Wohnungseinbrüche und Taschendiebstähle

Der Gesamttrend ist weiter positiv, die Zahl der Straftaten in Hemer war im Jahr 2019 mit minus 0,28 Prozent leicht rückläufig (2019: 1758 Delikte/2018: 1763). Allerdings: Auffällig und bedenklich ist die steigende Zahl der Wohnungseinbrüche und Taschendiebstähle in Hemer, die damit dem Trend im gesamten Kreis entspricht (siehe auch Bericht Iserlohn).

Polizei geht eher von „fahrenden Tätern“ aus

47 Wohnungseinbrüche wurden in Hemer 2019 in der polizeilichen Statistik erfasst – ein Anstieg um zehn Fälle und somit rund 27 Prozent. Bei Taschendiebstählen ist der Anstieg sogar noch deutlich drastischer: Das Plus liegt bei 283,3 Prozent. Gab es 2018 lediglich sechs Fälle von Taschendiebstahl, waren es 2019 schon 23 Fälle. Auch im Kreis gibt es bei Taschendiebstählen (plus 15 Prozent) und Wohnungseinbrüchen (plus 13 Prozent) einen Anstieg. Auffällig: Stark betroffen seien laut Angaben der Polizei vor allem die Randbezirke des Kreises, wenn dies im Falle Hemers auch nur bedingt zutrifft. Man gehe „eher nicht von örtlichen Tätern aus, sondern von Gruppen von außerhalb“, wie Manfred Kurzawe, Direktionsleiter Kriminalpolizei, im Gespräch erklärt. Auch bei den Taschendieben gehe man eher von „fahrenden Tätern“ aus – also mutmaßlich von organisierten Banden.

Gestiegen ist mit 49 Fällen die Zahl der Sexualdelikte in Hemer (plus 81,5 Prozent). Enthalten sind darin Vergewaltigungen und schwere sexuelle Nötigungen (Anstieg von zwei auf sieben Fälle) sowie sexueller Missbrauch von Kindern (2019: 11 Fälle/2018: 5).

Der massive Rückgang von Straftaten zum Nachteil älterer Menschen, im Wesentlichen Fälle wie der sogenannte Enkeltrick um 97,2 Prozent (2018: 36 Fälle/2019: 1), ist allgemein zwar erfreulich, allerdings nur ein Teilerfolg, für den die Polizei die Präventionsarbeit und Sensibilisierung der Bevölkerung verantwortlich macht.

Über 1000 Betrugsversuche dieser Kategorie gab es 2019 im Märkischen Kreis. Zwar ist die „Erfolgsquote“ der Kriminellen mit 49 Fällen verhältnismäßig gering – allerdings können die Schäden je Opfer hier schnell in den Bereich über 100.000 Euro gehen. Ein weiteres Problem, ist die Tatsache, dass die Täter oft vom Ausland aus agieren und diese Fälle in der Statistik nicht erfasst sind. Auch ist die Schamgrenze, Fälle dieser Art zur Anzeige zu bringen, bei den Opfern besonders hoch, so dass die Dunkelziffer höher liegen dürfte.

Angesichts des sich häufenden Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte spricht die Polizei von einer „Erosion des Respekts“.