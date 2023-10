Die Drehleiter der Siegener Feuerwehr am Montag, 18. Februar 2019, bei einer Übung auf dem Gelände der Feuer- und Rettungswache in Weidenau

Feuerwehr Mehrere Feuerwehreinsätze an Freitag und Samstag in Hemer

Hemer. Am Freitag gab es für die Feuerwehr in Hemer mehrere Einsätze. Unter anderem musste ein Container mit 500 Litern Wasser gelöscht werden.

Am vergangenen Freitag gab es für die Feuerwehr in Hemer mehrere Einsätze. Kurz nach 11 Uhr musste eine Tür für den Rettungsdienst geöffnet werden. Gegen 15 Uhr brannte ein Container in Ihmert. Der Container war mit Heu beladen, wurde durch den Löschzug der Feuerwache mit 500 Litern Wasser gelöscht.

Weiter ging es gegen 19 Uhr. In der Stefanstraße hatte ein Rauchmelder ausgelöst. Ebenso um 20 Uhr in der Pastoratstraße. In beiden Fällen wurde kontrolliert, aber kein Brand entdeckt.

Am frühen Samstagmorgen gegen kurz vor 6 Uhr löste ein Heim-Rauchmelder im Aprikerweg Alarm aus. In einem Zimmer war Kunststoff angekokelt. Das Zimmer wurde durch den Löschzug der Feuerwache gelüftet. Der Einsatz war gegen 06.25 Uhr beendet.

