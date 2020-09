Mehrere Unfälle auf den großen Parkplätzen

Hemer. Die Polizei meldet von Donnerstag und Freitag sieben Verkehrsunfälle mit Blechschäden. In zwei Fällen begingen die Unfallverursacher Fahrerflucht. Vor allem an den großen Parkplätzen am Nöllenhof und Medio Center ereigneten sich die Unfälle.

Einen Verkehrsunfall mit Flucht auf der Hönnetalstraße meldet die Polizei vom Donnerstag. Im Zeitraum zwischen 8.45 und 19.45 Uhr wurde ein geparkter PKW hinten rechts am Kotflügel leicht beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden.

Einen Schaden von rund 1000 Euro verursachte am Freitag zwischen 9 und 9.30 Uhr ein unfallflüchtiger Fahrer auf dem Real-Parkplatz an der Urbecker Straße. Laut Angaben der Polizei wurde das ordnungsgemäß geparkte Auto rechts an der Stoßstange beschädigt.

Zeugenhinweise zu den beiden Unfallfluchten nimmt das Verkehrskommissariat in Menden unter 02373/90990 an.

Ein 56-jähriger Fahrer aus Unna hat am selben Tag um 16.20 Uhr einen Verkehrsunfall mit Sachschaden auf dem Parkplatz Medio Center an der Elsa-Brandström-Straße verursacht. Beim Ausparken übersah er laut Polizei den stehenden Wagen eines 32-jährigen Hemeraners. Der Sachschaden beläuft sich auf 1200 Euro. Zur gleichen Zeit hat ein 83-jähriger Hemeraner beim Ausparken den Wagen eines anderen kreuzenden 32-jährigen Fahrers aus Hemer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 500 Euro.

Ebenfalls auf dem Parkplatz des Medio Center hat um 19.05 Uhr ein 23-jähriger Fahrer aus Iserlohn beim Ausparken einen kreuzenden Wagen eines 41-jährigen Mendeners übersehen. Der Sachschaden beläuft sich auf 3000 Euro.

Im Vorbeifahren hat um 19.05 Uhr ein 51-jähriger Hemeraner einen parkenden Wagen auf der Feldstraße touchiert. Es entstand ein 300 Euro Sachschaden.